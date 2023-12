La settimana dei mercati azionari mondiali è stata condizionata dagli annunci delle banche centrali che nel 2024 potrebbero iniziare a tagliare i tassi. Questa notizia ha depresso l’andamento delle banche che sono molto sensibili a queste tipologie di annunci. Poiché a Piazza Affari le banche hanno un ruolo importante, non deve sorprendere la debolezza del settore bancario il cui indice di riferimento ha registrato la peggiore performance con un ribasso del 3,82%. A questo si aggiunga che il rialzo sul Ftse Mib inizia ad avvertire la stanchezza della lunga corsa. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare fino a fine anno, ma senza l’entusiasmo delle settimane precedenti.

Il rialzo sul Ftse Mib inizia ad avvertire la stanchezza, ma i tori potrebbero continuare a correre fino a fine anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 15 dicembre in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta precedente a quota 30.598. La settimana ha chiuso al ribasso dello 0,15%.

Time frame giornaliero

Nulla è cambiato rispetto a quanto scritto nelle settimane precedenti

La resistenza in area 30.400 è stata superata e adesso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo. Da notare che le quotazioni del Ftse Mib Future sono andate a ritoccare i massimi annuali e a toccare livelli che non si vedevano dal novembre del 2007.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 30.400 potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto la conferma della rottura della resistenza in area 29.233, per cui lo scenario mostrato in figura prende sempre più forza.

A questo punto il prossimo ostacolo importante potrebbe andare a collocarsi in aera 32.300, molto vicina al livello chiave sul giornaliero. Il mancato superamento al primo tentativo potrebbe non essere decisivo. Si potrebbe assistere, infatti, a un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo. In questo contesto è di cruciale importanza la tenuta del supporto in area 27.350.

A questo punto potremmo anche ipotizzare uno scenario che vede un rialzo fino a fine anno in area 32.000 prima di un salutare ritracciamento.

