Nel weekend avevamo analizzato 3 titoli azionari con tendenza ribassista per la settimana del 6 settembre, oggi invece studieremo sommariamente la struttura grafica di 3 titoli azionari a Piazza Affari che possono scendere ancora per diversi punti percentuali.

I nostri Trading System stanno monitorando con attenzione ENEL, Mediaset (MIL:MS) e Stellantis e di seguito viene indicata la strategia di trading con un rapporto risk reward ottimale.

Facciamo prima una premessa. Oggi è atteso il meeting della BCE che a parer nostro non dovrebbe riservare particolari sorprese ma da questo momento in poi, quello che andrà monitorato con attenzione saranno i livelli di supporto e resistenza degli indici azionari. Ieri, si è formato un pattern ribassista che se confermato in chiusura di settimana, potrebbe portare ad un ribasso anche del 7/10% . Fino a quando? Probabilmente fino alla scadenza del setup del 5 ottobre.

Torniamo ora al nostro argomento principale.

3 titoli azionari a Piazza Affari che possono scendere ancora per diversi punti percentuali

ENEL, ultimo prezzo a 7,518. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 8,04, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 6,45. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 7,697. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,50 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 9,21.

Mediaset, ultimo prezzo a 2,58. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,73, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,333/2,18. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 2,626. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,50 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 2,65.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,598. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 17,338, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 15,926/14,86. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 16,838. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 22,42.