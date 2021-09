Il corpo comunica con noi ogni giorno. A livello quotidiano, infatti, il nostro organismo ci invia dei segnali che possono aiutarci a comprendere il nostro stato di salute. E questo accade su qualsiasi tipo di fronte. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Sono sintomi praticamente ignorati e poco noti ma potrebbero indicare un tipo di tumore silenzioso”, avevamo proprio espresso lo stesso concetto. E a volte possiamo anche confondere il tipo di messaggio che il nostro corpo ci vuole inviare. E questo è perfettamente visibile nel nostro articolo “Molti pensano siano causati dalle emorroidi ma invece potrebbero essere i sintomi di un tumore nascosto”. Insomma, questo ci fa capire che dovremmo essere estremamente attenti e aperti all’ascolto. E nell’articolo di oggi vogliamo spiegare esattamente la stessa cosa.

Spossatezza e dolore addominale potrebbero essere sintomi di questo tumore più comune sopra i 50 anni

In questo articolo il focus sarà sui tumori stromali gastrointestinali. Si tratta, fortunatamente, di tumori piuttosto rari, possibili da riscontrare soprattutto dopo i 50 anni. Ma comunque, essendo consapevoli della loro esistenza, è giusto prendere tutte le precauzioni del caso e capire meglio di che cosa si parla. Si tratta di cancri che colpiscono principalmente lo stomaco, ma che possono posizionarsi anche in altre parti del corpo. Tra queste, per esempio, ci basta citare il colon, l’esofago o il duodeno. E bisogna saper riconoscere questo tipo di problema. Per esempio, spossatezza e dolore addominale potrebbero essere sintomi di questo tumore più comune sopra i 50 anni.

Riconoscere i tumori stromali gastrointestinali e sapere quali sono i sintomi per essere più consapevoli

Come spiegato dall’AIRC, ci sono diversi sintomi che potrebbero far pensare a un problema di questo tipo. Sfortunatamente, questi non si manifestano nello stadio iniziale, ma successivamente. Oltre a quelli appena citati, possiamo riscontrarne altri. Per esempio, potremmo provare una perdita forte di appetito e soprattutto di peso corporeo. Inoltre, potremmo spesso ritrovarci ad avere a che fare con nausea e situazioni simili. Inoltre, dovremmo vedere del sangue dal retto, per esempio, o nel vomito qualora dovesse accadere.

Dunque, i segnali che potrebbero indicare una tale situazione sono davvero tanti. E solo se dovessimo riscontrarli tutti, potremmo allora pensare a una situazione così avanzata e delicata. Se invece dovessimo notarne solo alcuni, la ragione potrebbe essere completamente diversa. E parlare con il proprio medico curante sarà, come in ogni occasione, la scelta più giusta e adatta. Infatti, solo lui potrà darci delle risposte concrete alle nostre domande, spiegando con esattezza la situazione.

