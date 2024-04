Ecco la moneta che vale 6.000 euro, un piccolo tesoro da collezionisti

Prima dell’euro, in Italia si adottava la lira. Alcuni pezzi, purché siano fior di conio, hanno un grande valore. Rivenderle ai collezionisti, infatti, permette di accumulare un piccolo tesoro. È piuttosto difficile che, per puro caso, ci si ritrovi una moneta antica fior di conio in casa, specialmente se si tratta di esemplari limitati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui tu ne possegga una, sappi che puoi rivenderla e guadagnare molti soldi. Scopriamo di quale si tratta.

Sai che esistono delle monete che hanno un grande valore? Infatti, molte persone in tutto il Mondo si dedicano alla collezione di monete antiche e dalla tiratura limitata. A volte quest’ultima è dovuta ad errori tipografici, altre alla realizzazione di serie speciali.

Qualunque sia la causa di ciò, fatto sta che queste hanno mediamente un valore che va dai 1.800 a finanche 6.000 e più euro.

Ecco la moneta che vale 6.000 euro

Oggi tratteremo una moneta in particolare e cioè la 10 Lire Olivo, una moneta su cui è rappresentato un ramoscello d’ulivo sul fronte e il cavallo alato Pegaso sul retro. Si tratta di una delle prime in assoluto a recare la scritta ”Repubblica Italiana” e anche a questo è dovuto il suo grande valore.

Le tirature del ’46 e del ’47

Un esemplare di questa moneta FDC coniato nel 1946 può valere finanche 6.000 euro. Ne sono stati coniati 101.000 esemplari e qualcuno di questi potrebbe essere ancora in circolazione. Dunque, ecco la moneta che vale 6.000 euro.

Ne esiste anche una tiratura del 1947, di cui sono in circolo più monete. Le monete appartenenti a quest’ultima hanno un valore elevato, ma minore rispetto all’edizione FDC del 1946: ”soli” 4.000 euro. Chiaramente, queste monete sono legate ad un evento storico ben preciso e cioè l’avvento della Repubblica italiana in seguito al referendum avvenuto il 2 giugno dell’anno 1946.

Queste lire sono indubbiamente tra quelle di maggiore valore. Ne esistono anche altre che i collezionisti sono disposti ad acquistare a prezzi che molti reputerebbero folli. Tuttavia, ciò non deve stupire, dal momento in cui le monete rappresentano veri e propri pezzi di storia e possono fornire molte informazioni relative al periodo in cui sono state coniate. Inoltre, quelle di cui abbiamo trattato sono veri e propri pezzi unici che ormai sono quasi del tutto irreperibili. Chiunque per puro caso trovasse alcune di queste monete avrebbe tra le mani un piccolo tesoro.

