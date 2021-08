L’approssimarsi dell’autunno è il periodo perfetto per realizzare le provviste da consumare nei mesi più freddi dell’anno. Pensiamo, ad esempio, a pomodori e melanzane raccolti nel nostro orto e preparati sott’olio o ai deliziosi chutney, alle conserve di marmellata, ai sottaceti.

In tutti questi casi serviranno sempre dei vasetti in vetro sterilizzati, per prevenire possibili, future contaminazioni batteriche. Presentiamo allora 3 tecniche facili per sterilizzare i vasetti di vetro per marmellate o sottaceti o sottolio.

Quali barattoli utilizzare per le nostre provviste estive

Si possono comprare vasetti e coperchi adatti per le conserve alimentari. In alternativa, si possono riciclare i barattoli di vetro delle passate di pomodoro, dei succhi di frutta, etc.

In entrambi i casi andranno sterilizzati dopo averli lavati per bene (con o senza bicarbonato) sotto l’acqua corrente, magari usando una spugna nuova. Assicuriamoci che non abbiano schegge, filature o, nel caso dei coperchi, ruggine. In tutti i questi casi, infatti, scartiamo capsule e/o contenitori.

La sterilizzazione a bagnomaria dei vasetti di vetro

Sistemiamo in una pentola capiente i vasetti da sterilizzare e, per evitare che si tocchino durante la bollitura, isoliamoli disponendo tra questi un numero adatto di canovacci.

Ora riempiamola di acqua fino a quando i vasetti non saranno integralmente coperti e portiamo ad ebollizione. Poi abbassiamo il fuoco e lasciamo i vasetti in pentola per altri 30 minuti. Giusto 10 minuti prima di spegnere il fuoco, immergiamo anche le capsule da sterilizzare.

Poi lasciamo raffreddare l’acqua e solo dopo tiriamo fuori tutto , disponendolo su un canovaccio asciutto e pulito. Quanto ai coperchi, evitiamo sempre di prenderli dal lato interno.

L’alternativa

Vediamo adesso una prima, possibile alternativa.

Laviamo con acqua i nostri vasetti e relativi coperchi e mettiamoli qualche minuto ad asciugare. Successivamente riponiamo tutto nel forno quando è ancora freddo, ed accendiamo a 100-110 gradi massimo. Anche in questo caso aspettiamo mezz’ora prima di spegnere il forno, poi apriamo lo sportello e lasciamo raffreddare.

Come nel caso precedente (ma anche quello successivo), tocchiamo solo dal lato esterno sia i coperchi che i vasetti sterilizzati. Eventualmente potremmo utilizzare anche dei guanti sterili monouso.

3 tecniche facili per sterilizzare i vasetti di vetro per marmellate o sottaceti o sottolio

Un’altra alternativa è quella di utilizzare il microonde. Dopo aver lavato per bene vasetti e coperchi, mettiamo i primi nel microonde con un po’ di acqua al loro interno (non più di 2-3 cm). Impostiamo al massimo il fornetto e lasciamo per 3 minuti, prima di spegnere e tirarli fuori.

Per i coperchi, invece, seguiamo sempre la sterilizzazione in acqua bollente (10-12 minuti circa).

