Capita spesso di ricevere messaggi e chiamate indesiderate da WhatsApp o semplicemente di volerle silenziare tutte e non sapere come farlo. L’app di casa Facebook di suo non ha una vera e propria impostazione per bloccare le chiamate in entrata. Tuttavia, esistono diverse soluzioni per silenziarle in modo semplice intervenendo sulle notifiche del singolo contatto o di quelle generali. Finalmente addio a scocciature e chiamate indesiderate su WhatsApp perché con questo metodo le bloccheremo tutte.

Non essendoci una vera e propria funzione ufficiale le soluzioni possibili sono diverse. Anche per quanto riguarda il trasferimento dei dati WhatsApp fra 2 dispositivi diversi, Android e iOS, vale lo stesso. Tuttavia, di recente Samsung, approfittando del lancio di 2 suoi dispositivi, ha dato annuncio della nuovissima funzione dedicata. “Gli utenti di WhatsApp potranno finalmente gioire per l’arrivo di questa nuovissima funzione per i backup”. Una rivoluzione che partirà dai dispositivi della casa coreana, ma che potrebbe essere estesa a tutti gli smartphone nei prossimi mesi.

Se la nostra scelta è quella di bloccare chiamate e messaggi di un utente in particolare, la prima soluzione e la più semplice è bloccare il contatto. Per farlo ci basterà entrare nella chat indesiderata, cliccare sul nome della persona nella barra in alto, scorrere in basso e cliccare Blocca.

Se invece vogliamo semplicemente silenziare le notifiche di quel contatto, entriamo nella sua chat e clicchiamo sul nome nella barra in alto. Dopo di che clicchiamo su Silenzia notifiche e scegliamo una durata. Se vorremo continuare a ricevere le notifiche, ma senza che il telefono emetta il suono del messaggio o della chiamata, clicchiamo su Mostra notifiche.

Nel caso volessimo silenziare tutte le chiamate in arrivo da WhatsApp il metodo più semplice è eliminare il suono di notifica. Per farlo apriamo WhatsApp, clicchiamo sui 3 pallini in alto a destra e scegliamo la voce Impostazioni. Dopo di che clicchiamo su Notifiche e scorriamo verso il basso fino a trovare Suoneria nella sezione Chiamate. A questo punto tocchiamo la voce e ci uscirà un elenco di tutti i suoni impostabili. Fra queste ce n’è una in particolare dal nome Nessuna. Praticamente equivale al disattivare del tutto il suono per le chiamate in arrivo. Perciò, clicchiamo su quest’ultima e il gioco è fatto.