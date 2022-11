3 serie tv di Netflix che si preannunciano tra le migliori di sempre e amatissime nel Mondo

Trovare un modo per passare il tempo non è sempre facile. A volte ci si potrebbe annoiare, se non si ha un buon libro da leggere a disposizione. Ma per fortuna esistono le serie tv. I programmi di streaming ci salvano la serata, ma anche i pomeriggi che passiamo in casa sul divano. Tra le piattaforme più gettonate non può di certo mancare Netflix. Il colosso americano ha un’offerta ampia e bilanciata per ogni tipo di utente.

Se al momento non sappiamo cosa guardare o stiamo stilando una lista dei prossimi titoli, ne proponiamo qualcuno che potrebbe fare colpo. Sono 3 serie tv di Netflix affascinanti, che hanno già ottenuto consensi in tutto il Mondo. Difficile perdersele, in quanto un episodio tirerà l’altro e non ci farà più staccare gli occhi dallo schermo.

I grandi classici

Alcune serie potrebbero diventare tra le più intriganti di sempre e lasciare il segno. Altre, invece, hanno già affermato la propria popolarità e sono conosciutissime a livello internazionale.

Tra quest’ultime spiccano il popolarissimo Squid Game e Stranger Things, di cui si avrebbero superato il miliardo di ore di visione. Ma vanno forte anche altri marchi di fabbrica come Bridgerton e La Casa di Carta, che hanno saputo stupire e appassionare chiunque.

Insomma, come abbiamo visto ci sono titoli di tutti i generi, cosicché da soddisfare la più ampia audience possibile. Basterà attivare l’abbonamento e iniziare a godersi le proprie serie preferite, dove e quando si preferisce.

Ecco 3 serie tv di Netflix assolutamente da non perdere in questi giorni

A proposito di serie che potrebbero spopolare, ha fatto da poco il suo esordio la nuovissima opera firmata da Tim Burton. Si tratta di Mercoledì, disponibile sul sito di streaming americano dal 23 novembre. La trama vede come protagonista la celebre bambina della Famiglia Addams, immersa nelle sue avventure quotidiane. Si approfondirà la vita privata e il rapporto con gli altri ragazzi della sua età. E, ciliegina sulla torta, ci si ritroverà nel bel mezzo di una serie di omicidi che la piccola dovrà sventare grazie alle sue abilità particolari.

Qualche giorno prima, invece, il pubblico di Netflix ha potuto fare la conoscenza di 1899. La serie uscita il 17 novembre è frutto della fantasia degli stessi creatori di Dark. E, in un certo senso, sembra riproporne i tratti distintivi. Paradossi temporali e misteri occulti sono alla base della storia e trasformeranno un viaggio in mare verso un possibile sogno in un incubo concreto.

Chiudiamo con una proposta romantica che piacerà ai più sentimentali. Parliamo di First Love, una serie giapponese che parla di un’intensa relazione destinata a durare nel corso degli anni. Al centro vi sono due giovani, che frequentandosi instaurano un legame profondo e difficile da sciogliere. I due innamorati verranno messi alla prova nel corso del tempo, dal loro passato ancora irrisolto e dalle diverse strade che prenderanno. Il titolo è a disposizione dell’utenza dal 24 novembre.