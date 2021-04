Le sneakers fra tutte le scarpe da ginnastica sono quelle a cui difficilmente si rinuncia perché sono comode e trendy. Nemmeno quando sono ridotte in condizioni da non poter essere quasi più usate.

Cosa fare allora per evitare di comprare un nuovo paio di sneakers ma allo stesso tempo non rinunciare a continuare ad indossarle? Si può dare nuova vita a quelle vecchie attraverso dei piccoli stratagemmi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, ci sono 3 semplici ma straordinari rimedi che pochi sanno per recuperare un paio di vecchie scarpe da ginnastica e farle tornare come nuove.

Il sorprendente utilizzo della schiuma da barba

Il primo particolare ma efficace rimedio è l’uso della schiuma da barba per pulire la tela delle scarpe. Infatti, se abbiamo la tela delle sneakers sporca, l’uso della schiuma da barba per trattare lo sporco è estremamente efficace.

Sarà sufficiente strofinarla per bene usando una spazzola specifica per le calzature e dopo si deve rimuovere il prodotto con una carta assorbente. Fatto ciò, il risultato sarà sotto gli occhi di tutti, ovvero sorprendente.

Come eliminare il problema delle rughe sulla punta delle scarpe da ginnastica

Passando al secondo rimedio, si può dire che è molto utile per risolvere il problema della piega sulla punta delle scarpe. Questo è un segno di usura evidente in particolare sulle sneakers vecchie quindi come fare per eliminarla?

Molto semplice e anche qui sorprendente. Infatti, sarà sufficiente usare dei calzini doppi appallottolati inserendoli all’interno della calzatura per risollevare la parte piegata.

Una volta fatto questo si deve poggiare su un panno in microfibra la punta della scarpa e usare il ferro da stiro. In questo modo le pieghe grazie al calore del ferro saranno ridotte.

L’uso bizzarro del dentifricio

Infine, l’ultimo metodo e forse il più bizzarro, è l’uso del dentifricio per pulire le suole delle sneakers. Con il passare del tempo, infatti le suole delle scarpe da ginnastica da bianche lucenti cominciano ad ingiallirsi.

Il motivo è il continuo contatto con i pavimenti e superfici tendenzialmente sporche. Per eliminare questo colore estetico poco attraente sarà sufficiente usare il dentifricio.

Basterà sfregarlo usando lo spazzolino sulla zona interessata e la parte tornerà bianca e lucente. Ecco, quindi, i 3 semplici ma straordinari rimedi che pochi sanno per recuperare un paio di vecchie scarpe da ginnastica e farle tornare come nuove.