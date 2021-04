Chissà quante volte ci si è chiesti se, durante le faccende domestiche, è possibile mettere a lavare in lavatrice le scarpe. Poi, però, ciò che ci viene subito in mente è se si rovineranno le scarpe una volta che vengono messe in lavatrice.

Questo secondo quesito può darsi che ci possa avere dissuaso dal tentare di lavarle in lavatrice proprio per paura che potessero diventare inutilizzabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Obbiettivamente tendiamo ad usare le scarpe ogni giorno più di altri vestiti e questo le rende un indumento estremamente importante per noi. In effetti, il timore di rovinare le proprie scarpe è fondato, in particolare se sono di seta o di pelle.

Infatti, proprio per quelle di pelle e di seta è sconsigliato il lavaggio in lavatrice mentre per quelle da ginnastica il discorso è ben diverso perché sono più resistenti. Nonostante ciò, anche loro possono rovinarsi se non si sta attenti ad alcune cose.

È importante scegliere bene la temperatura

Ci sono, infatti, 2 errori da non commettere assolutamente mai quando si lavano le scarpe in lavatrice per non rovinarle per sempre. Noi di ProiezionidiBorsa le esamineremo nelle prossime righe.

Il primo errore è quello di non lavare le scarpe ad alte temperature. Scegliere la temperatura è molto importante e spesso capita che quando si devono lavare le scarpe si decide di utilizzare alte temperature.

Questo accade perché c’è la falsa credenza che le scarpe siano indumenti più resistenti dei vestiti. Così facendo, in realtà, si rischia di rovinarle definitivamente.

È consigliabile, invece, lavare le scarpe a basse temperature, massimo 30 gradi. In questo modo si evita che si scoloriscano o che peggio possano deformarsi.

L’uso della centrifuga

Il secondo errore da non commettere assolutamente è usare la centrifuga anche quella più delicata possibile.

Se non la si disattiva quando si lavano le scarpe, il rischio è che si possano sfregare e quindi urtare nel cestello. Così facendo c’è la grande possibilità che si rovinino sia le scarpe sia il cestello stesso.

Non usando la centrifuga, invece, si eviterà questo problema. Ecco quindi, spiegati, quali sono i 2 errori da non commettere assolutamente mai quando si lavano le scarpe in lavatrice per non rovinarle per sempre.