3 rimedi naturali per avere una barba morbida e curata senza balsamo o creme commerciali

Molti uomini amano farsi crescere la barba. Ma davvero sappiamo come mantenerla in ordine? Ecco qualche prodotto naturale che potrebbe darci una mano a sfoggiare un look perfetto senza usare lozioni industriali.

La barba è simbolo di virilità. Per questo motivo, e anche perché crediamo di stare bene, decidiamo di farcela crescere. In effetti, se tenuta come si deve può sprigionare sensualità e donare un aspetto chic. Il problema è che senza le giuste cure o trascurandola rischia di diventare ispida come un rovo. Per risolvere questa situazione esistono appositi prodotti sul mercato. Ma non sempre riuscirebbero a rimediare e spesso sarebbero costosi. Quindi, perché non affidarsi alla natura?

3 rimedi naturali per avere una barba folta e da ammirare

Come le donne amano sfoggiare la propria acconciatura stilosa, gli uomini adorano mettere in mostra la barba. Per curarla al meglio possiamo rivolgerci innanzitutto a un ingrediente dalle grandi proprietà nutrienti. Ci riferiamo al burro di karité. Questa miscela si ottiene dai semi di un albero ad alto fusto e contiene buone dosi di vitamina A e E. Per utilizzarlo basterà applicarne una noce sul viso tutte le mattine.

Il secondo rimedio si basa sull’unione di due ingredienti formidabili per la propria beauty routine. Sono miele e limone; il primo svolgerebbe un’azione idratante e promuoverebbe la crescita dei peli. Il secondo dovrebbe rendere la barba più soffice e profumata. Prepariamo una ciotolina in cui amalgamare un cucchiaio di miele e qualche goccia di succo di limone. Poi distribuiamo la soluzione naturale sul volto, effettuando massaggi delicati e circolari con le mani.

L’ultima proposta è davvero curiosa e si basa sull’utilizzo di un prodotto di stagione: l’arancia. Questo frutto amato sulla tavola potrebbe permetterci di domare anche le barbe più incolte, diffondendo un aroma irresistibile. Ricaviamone la buccia, poi tritiamola bene con un robot da cucina. Infine, mischiamola a circa mezzo bicchiere di latte e applichiamo il composto. Lasciamolo agire per almeno mezz’ora, prima di sciacquarlo via con qualche manciata di acqua tiepida.

Gli usi alternativi della schiuma per radersi

Se abbiamo deciso di affidarci a questi 3 rimedi naturali per avere una barba folta, dovremo mettere via la nostra schiuma. Ma aspettiamo a liberarcene del tutto, perché la potremmo utilizzare in modi a dir poco sorprendenti. Solo che questa volta non ci aiuterà a curare il viso, ma nelle pulizie di casa. Partendo dal bagno, per esempio, potremmo spruzzarla su un panno morbido e pulire lo specchio opaco.

Inoltre, sarebbe efficace anche sui tessuti macchiati. Proviamo a lasciarla agire per un po’ sulla superficie da trattare. Infine, procediamo col normale lavaggio in lavatrice se possibile, altrimenti serviamoci di un panno morbido umido. Possiamo provare questo metodo su vestiti, tappeti e divani. Per i materiali più delicati consigliamo comunque di andarci cauti e di leggere prima l’etichetta.

Come ultima astuzia, la nostra schiuma potrebbe funzionare anche sulle spazzole sporche. Eroghiamone una bella dose direttamente tra i denti, aspettiamo che agisca per qualche minuto e laviamo il pettine sotto l’acqua del rubinetto. Dopo che lo avremo asciugato dovrebbe tornare di nuovo pulito e pronto per l’utilizzo.