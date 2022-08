Gli oggetti della casa che potrebbero raccogliere sporcizia e batteri si trovano in ogni stanza che frequentiamo. Per questo le faccende domestiche andrebbero svolte con precisione e senza sottovalutare nessun punto.

Il bagno è una delle zone in cui più spesso mettiamo piede ed è essenziale sia per i bisogni che per la beauty routine. Ma vi sono degli oggetti che, per l’appunto, andrebbero costantemente monitorati. Asciugamani e scopino del WC sono sicuramente tra questi, ma non bisogna scordarsi di spazzole e pettini.

Li usiamo praticamente tutti i giorni per tenere in ordine la chioma prima di uscire la mattina o per una serata. D’altronde, molte tengono alla bellezza dei propri capelli e per questo decidono anche di schiarirli con metodi naturali.

Prima di tutto, però, sarà necessario assicurarsi che l’utensile che teniamo tra le mani sia sicuro da utilizzare. Al riguardo, sarà sufficiente ricorrere a un rimedio naturale che lo farà tornare come nuovo.

Una pulizia importantissima

Diciamoci la verità: forse in pochi tra noi hanno pensato finora a questo compito. Eppure, per lavare spazzole e pettini di plastica o di legno non serve granché e nemmeno la mano di un esperto. Le impurità che le setole o i denti potrebbero trattenere, però, richiedono un intervento regolare ed efficace.

Infatti, qualora trascurassimo la pulizia, rischieremmo di trasferirle tutte sulla nostra chioma. E lo spazzolare sortirà proprio l’effetto contrario a quello che volevamo ottenere.

Per lavare spazzole e pettini immergiamoli in 1 soluzione naturale

Prima di procedere con il lavaggio vero e proprio, dobbiamo liberarci dei residui imprigionati tra denti o setole. Capelli e polvere si potrebbero notare anche a occhio nudo, per cui non sarà difficile capire se c’è bisogno di intervenire.

Prendiamo in mano uno spazzolino da denti che non ci serve più. Può andar bene anche quello che usiamo normalmente per curare le unghie. Strofiniamolo per bene sulla superficie e accertiamoci di aver rimosso ogni traccia di sporcizia rimasta.

Ora possiamo creare finalmente il nostro mix naturale: scaldiamo dell’acqua e versiamola abbondantemente in un contenitore capiente. Uniamo un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio e facciamoli sciogliere bene. Infine, completiamo con qualche goccia di olio essenziale di tea tree.

Lasciamo in ammollo pettini e spazzole nella soluzione per almeno trenta minuti. Infine effettuiamo un rapido risciacquo e li asciughiamo. L’azione combinata dei prodotti utilizzati dovrebbe contribuire a pulire e disinfettare egregiamente le superfici trattate. Così potremo di nuovo pettinarci senza pensieri e in tutta tranquillità.

