In ogni stagione dell’anno possiamo trovare al mercato o nei negozi di ortofrutta tanti buoni prodotti, anche a km zero. Frutta e verdura sono fonte di tante vitamine e minerali e sono buoni e utili per il nostro benessere. In primavera si possono acquistare in particolare gli asparagi.Ve ne sono di diversi tipi e a volte può venire il dubbio su come prepararli. Ecco di seguito alcune idee. Cominciamo con gli asparagi in crosta di pancetta. Per questa ricetta occorrono:

un mazzetto di asparagi;

8 fette di pancetta di maiale fresca;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Pulire gli asparagi e lessarli. Scolarli un po’ prima della cottura completa. Avvolgerli a due a due con una fetta di pancetta e metterli in una teglia oliata. Spargere un po’ di sale e di pepe e cuocere in forno a 180 gradi per 15 minuti.

Un primo saporito

Per le farfalle con asparagi occorrono:

320 g di pasta tipo farfalle;

un mazzetto di asparagi;

150 g di pancetta a dadini;

uno spicchio d’aglio;

50 g di Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Pulire e lessare in acqua bollente salata gli asparagi. Mentre si cuoce la pasta, scaldare dell’olio in una padella con l’aglio e aggiungervi gli asparagi tagliati a pezzetti. A parte, rosolare la pancetta a dadini. Scolare la pasta appena cotta, versarla in padella insieme alla pancetta e poi servire con una spolverata di formaggio.

3 ricette facili con asparagi da fare anche al forno senza uova ma con formaggio e altri gustosi ingredienti

Se vogliamo fare delle patate al forno alternative ci servono:

500 g di patate novelle;

200 g di asparagi;

75 g di pancetta a fette sottili;

formaggio svizzero;

burro;

sale e pepe.

Pulire e cuocere gli asparagi. Scolarli prima della completa cottura e farli insaporire in padella con del burro. Toglierli dal fuoco e aggiungere del sale e un po’ di pepe. Lavare le patate e cuocerle per 15 minuti in acqua salata. Scolarle, tagliarle a metà e scavarle. Mescolare la parte tolta con la pancetta tagliata a pezzetti e del formaggio grattugiato. Su una teglia oliata disporre le patate e riempirle con il composto. Aggiungere gli asparagi e del burro. Non resta che cuocere le patate in forno a 200 gradi per 10 minuti e servire.

Con queste 3 ricette facili con asparagi potremo variare il menu settimanale e fare un figurone in famiglia.

