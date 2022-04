Tra tanti ortaggi di stagione gli asparagi sono molto buoni e versatili. Prima di affrontare l’esecuzione di qualche ricetta bisogna senz’altro comprarli. Quando siamo di fronte al bancone dobbiamo fare attenzione a scegliere i mazzetti. Il colore dev’essere di un bel verde e non tendente al marrone. Inoltre, le infiorescenze devono essere chiuse e compatte. Arrivati a casa, dovremo pulirli.

La prima cosa da fare consiste nel lavarli sotto l’acqua corrente e poi tagliare o spezzare il gambo. Meglio togliere la parte finale, più o meno 5 cm di altezza, in modo da far rimanere solo il gambo tenero. Con un pelapatate si possono togliere le foglioline appena sotto la punta. Ora che abbiamo scoperto come pulire gli asparagi dobbiamo sapere che prima di cuocerli bisogna livellarli e tagliare l’eventuale eccedenza.

Come cuocerli

Per cuocerli, legare un mazzetto di una decina di asparagi, metterli in una pentola stretta al bollore dell’acqua salata, facendo in modo che stiano dritti con le punte in alto. Lasciare cuocere 10 minuti e poi scolarli. Gli asparagi possiamo cucinarli in tanti modi molto gustosi. Oltre ad essere versatili, fanno anche bene poiché sono ricchi di fibre e sono noti per facilitare la diuresi. Tra tante ricette facili possiamo scegliere di farli alla Bismark. In questo caso ci occorrono:

6 asparagi;

un uovo;

una noce di burro;

20 g di Parmigiano grattugiato;

sale e pepe.

Dopo aver pulito e lessato gli asparagi, scolarli e adagiarli su un piatto. Cuocere un uovo in un padellino con del burro e poi sistemarlo sopra gli asparagi insieme a del Parmigiano grattugiato o a scaglie e a un pizzico di pepe.

Come pulire gli asparagi e usarli per cucinare queste ricette sfiziose con un uovo e un frutto senza forno o padella

Per eseguire molte ricette con gli asparagi bastano pochi ingredienti. Il grosso del lavoro spesso è rappresentato dalla loro cottura. Ci sono inoltre delle preparazioni in cui non si usa il forno e nemmeno la padella. Per esempio, per presentare a tavola un’insalata di asparagi con le fragole serviranno:

un mazzetto di asparagi verdi e uno di asparagi bianchi;

250 g di fragole;

olio extravergine d’oliva;

aceto balsamico;

sale.

Pulire e cuocere in un tegame gli asparagi. Lavare le fragole e tagliarle a metà. Se si desidera intensificare il loro sapore e l’odore, basterà lasciarle in ammollo due ore prima della preparazione in acqua e aceto di vino. Appena gli ortaggi sono cotti, scolarli e tagliarli. Scolare le fragole e metterle in una ciotola insieme agli asparagi. Condire con olio, aceto balsamico e un pizzico di sale.

