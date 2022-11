I 6 libri da leggere assolutamente secondo una nota rivista

Dubbi su cosa leggere? Il TIME ci dà un consiglio. Infatti ha raccolto in una lunga lista tutti i libri assolutamente da leggere del 2022. Quei libri da non perdere perché semplicemente eccezionali.

Il TIME è un noto periodico americano, fondato nel 1923, che ha molto successo nel Paese. Una rivista che affronta principalmente temi di attualità politica, economica e finanziaria. Famoso poi è il TIME100 Next che guarda al futuro e che vede in cover diverse personalità del momento.

Oggi il periodico è uno dei media più autorevoli negli USA e all’interno si trovano straordinarie firme del giornalismo. Una lettura che si concentra sul presente. Ma una lettura che dà anche consigli, come i libri must-have del 2022.

Quali sono i 6 libri da leggere e da avere in libreria?

Una lunga lista da conoscere e segnarci. Così se non sappiamo cosa leggere possiamo sempre scegliere tra uno di questi.

Ocean Vuong

Il primo consiglio è Time is a Mother di Ocean Vuong. Seconda raccolta del poeta vietnamita-americano, scritta all’indomani della morte della madre, dove racconta cosa significa essere fuori controllo. Una scrittura intensa e vivida.

Morgan Talty

Si prosegue con Night of the Living Rez di Morgan Talty. Il libro si compone di 12 racconti ambientati nel Maine e si soffermano sulla vita e la morte nella riserva della Nazione Indiana Penobscot, dove Talty è cresciuto.

Fatimah Asghar

Già autrice di If They Come For Us, Fatimah Asghar pubblica When We Were Sisters. Un libro che ripercorre l’intenso legame di tre sorelle orfane. La più giovane, Kausar, è alle prese con la perdita dei genitori e con la definizione della proprio genere; Aisha, quella di mezzo, litiga con la sorella minore e cerca di mantenere il senso della famiglia; a Noreen, la maggiore, spetta il ruolo di sorella-madre. Cerca allo stesso tempo di crearsi una vita.

Sabrina Imbler

Altro libro è How Far the Light Reaches: A Life in Ten Sea Creatures di Sabrina Imbler. Un book che esplora temi dell’adattamento, della sopravvivenza, della sessualità e della cura, intrecciando le meraviglie della biologia marina con le storie della propria famiglia, delle relazioni e del raggiungimento della maggiore età.

Jenette McCurdy

Best seller del New York Times è I’m Glad My Mom Died di Jenette McCurdy. Un libro molto personale, un libro di memorie dell’ex attrice e cantante che parla della sua carriera di attrice bambina e del difficile rapporto con la madre violenta morta nel 2013. Molti libri best seller poi diventano film, come è successo con il film su Netflix che vede come protagonista Mila Kunis.

Il libro di Dani Shapiro

Il libro si intitola Signal Fires ed è scritto da Dani Shapiro. Siamo in una notte d’estate del 1985. Tre ragazzi hanno bevuto. Uno di loro si mette al volante e, improvvisamente, tutto a Division Street cambia. Le loro vite e quella di Ben Wilf, giovane medico che arriva sulla scena, vengono sconvolte. Per la famiglia Wilf, le circostanze di quell’incidente mortale diventeranno il segreto più profondo, un segreto che non potrà mai essere svelato. Ecco allora 6 libri da leggere usciti nel 2022, senza dimenticare mai i grandi libri del passato come Educazione Siberiana, L’eleganza del Riccio o altri.