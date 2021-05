Da qualche anno c’è in circolazione una serie TV che ha acquistato un’immensa popolarità. È stata in grado di mettere d’accordo tutte le generazioni. Infatti, questa è in grado di offrire qualcosa ad ogni tipo di pubblico. Ecco, quindi, le 3 ragioni per cominciare subito a guardare questa fantastica serie TV che ha fatto impazzire tutti disponibile su Netflix e Amazon Prime.

Ragione numero 1: una trama avvincente e ben costruita

Innanzitutto, la serie TV che ha fatto strage di cuori si chiama Peaky Blinders. Probabilmente molti di noi l’hanno già sentita nominare, ma magari non si erano mai convinti a cominciarla. Si tratta di una serie articolata in 5 stagioni cominciata nel 2013 ed ancora in corso.

La storia è ambientata nella Birmingham tra la prima e la Seconda guerra mondiale. I protagonisti sono i membri della famiglia Shelby e della gang chiamata “Peaky Blinders”. Seguiamo il boss, Tommy, e i suoi fratelli nelle loro avvincenti vicende con polizia, IRA e gang avversarie. Questa serie però non è la classica “americanata” con sparatorie ed esplosioni, anche se quelle non mancano. Ogni episodio ci tiene in sospeso, ci dà uno spaccato realistico di una vita che non conosciamo ma in cui possiamo immedesimarci.

Ragione numero 2: cast e regia davvero perfetti

Tommy, il protagonista, è interpretato da un’incredibile Cillian Murphy. Riesce a rappresentare alla perfezione un personaggio dalle tante sfaccettature. La zia, interpretata da Helen McCrocry, ci offre un personaggio femminile indimenticabile in un mondo di soli uomini. Il principale antagonista delle prime serie, Campbell, è interpretato da Sam Neill, con un accento irlandese davvero convincente. Il regista invece è Steven Knight, una figura molto conosciuta nella sua patria britannica.

Ragione numero 3: l’importanza della mente

Siamo arrivati all’ultima delle 3 ragioni per cominciare subito a guardare questa fantastica serie TV che ha fatto impazzire tutti disponibile su Netflix e Amazon Prime. Si tratta di un tema che attraversa ogni episodio di ogni stagione di questa serie TV. È l’importanza della nostra sanità e capacità mentale.

Il protagonista, infatti, lo è diventato grazie alla sua incredibile intelligenza. Non si tratta di un genio lontano da noi, ma di una persona che ha imparato a utilizzare la furbizia per sopravvivere. Questo ci spinge a fare più attenzione ai dettagli così da capire in anticipo cosa farà Tommy. Tutti gli uomini di Birmingham però sono appena tornati da una distruttiva guerra in Francia. Non sono più tornati gli stessi. Vediamo dei personaggi che soffrivano di un disturbo post traumatico prima che ci fosse un nome per definirlo. Possiamo anche vedere come una cattiva salute mentale è terreno fertile per la violenza e le dipendenze. Insomma, una serie che non può lasciarci indifferenti.

