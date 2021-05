Nessuno l’avrebbe mai detto ma dobbiamo ringraziare Napoleone per il cibo in scatola. Non che oggi sia la soluzione migliore per conservare il cibo. Sicuramente all’epoca questa scoperta è stata fondamentale.

Infatti, il generale francese fece un appalto promettendo 12.000 franchi per chi avesse trovato una soluzione per la conservazione del cibo. Questo avrebbe permesso di risolvere facilmente il problema dell’alimentazione per i soldati durante le campagne militari. Ecco perché dobbiamo ringraziare Napoleone per il cibo in scatola e quali sono gli alimenti che si conservano meglio.

Il processo di conservazione degli alimenti e la tecnica del sottovuoto

Il vincitore dell’appalto fu Nicolas Appert che intuì quello che poco dopo sarebbe stato spiegato da Pasteur. Il calore e l’ebollizione dei cibi insieme alla mancanza d’aria sono i due elementi che hanno dato vita all’invenzione delle scatolette sottovuoto.

Queste erano infatti le condizioni necessarie per evitare la proliferazione dei batteri e la decomposizione dei cibi. Ecco perché dobbiamo ringraziare Napoleone per il cibo in scatola e quali sono gli alimenti che si conservano meglio. E ringraziare Nicolas Appert che vinse i 12.000 franchi e creò le prime conserve.

Quali sono i cibi più sani che possiamo mangiare in scatola e quali sono da evitare

In generale oggi tendiamo ad evitare i cibi in scatola. Sono tutti pieni di additivi e conservanti che riducono o eliminano le vere sostanze nutritive. In effetti la sensazione è quella di non sentire i gusti ed i sapori e di non assorbire veramente energie. Non siamo più soldati in guerra che hanno bisogno di mettere qualsiasi cosa nello stomaco pur di non morire, come all’epoca napoleonica.

Sicuramente le verdure e la frutta perdono le vitamine e i sali minerali. I fagioli però possono essere facilmente riscaldati e fatti saltare con aglio e cipolla o altre verdure. Con un po’ di olio possiamo dare un gusto migliore e recuperare i sapori perduti nella scatoletta.

Il tonno e le carni o prodotti di origine animale sono solitamente da evitare poiché è più facile che si deteriorino.