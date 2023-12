Arrivano già per Natale le nuove, attese ricariche della Social Card. Dal 15 dicembre è possibile attivare quella carta che si chiama “Dedicata a te” con una nuova somma in aggiunta a quella già da tempo accreditata. Il DM del 18 aprile 2023 infatti ha promosso l’iniziativa di questa nuova Social Card con ricarica da 382,50 euro. Con il DL del 29 settembre 2023 invece, fu stabilito un nuovo bonus carburanti da 77,20 euro. La somma dei due atti legislativi di fatto porta ad una Social Card da circa 460 euro. Ed è questa la cifra che si ipotizza sarà quella che la Social Card riserverà ai suoi titolari, per le ricariche 2024. Nulla di certo da questo punto di vista perché la Legge di Bilancio deve ancora essere approvata. Ma di certo c’è la somma aggiuntiva di 77,20 euro.

Nuovo bonus da 77,20 euro alle famiglie, e nel 2024 nuove ricariche da 460 euro

Anche l’INPS ha confermato che in attuazione del DL 29 settembre 2023, arriva una nuova ricarica della Social Card che molte famiglie hanno già ricevuto dopo essere state convocate dal loro Comune di residenza per il ritiro a luglio. Non un nuovo bonus quindi, ma una aggiunta a quello precedente. Infatti, dopo i 382,50 euro una tantum, ecco arrivare 77,20 euro. Ma se il primo versamento era spendibile solo per l’acquisto di beni di prima necessità, con la nuova ricarica i beneficiari potranno anche fare rifornimento di carburante o acquistare biglietti per i mezzi di trasporto pubblico. Quindi, nuovo bonus da 77,20 euro alle famiglie in arrivo.

Nuove ricariche, nuove card ed esclusi dai Bonus

Naturalmente per chi ha preso già la prima erogazione si tratta semplicemente di aspettare per Natale, la nuova ricarica sulla card che già hanno a disposizione. Dal 15 dicembre potranno attivare la card coloro i quali non l’hanno ancora fatto e magari non l’hanno nemmeno ritirata. In quel caso i beneficiari troveranno dentro oltre ai nuovi 77,20 euro per spesa, benzina o trasporto pubblico, anche i precedenti 382,50 euro per la spesa. In base a ciò che si evince, chi attiva la carta adesso avrà tempo per utilizzarla la prima volta entro il 31 gennaio 2024. Per tutti i beneficiari non cambia la scadenza entro cui spendere tutti i fondi disponibili che era e resta il 15 marzo 2015.

Nessuna domanda dovrà presentare chi è interessato a questa misura. Infatti tutto avviene in automatico. Il limite di ISEE sia per il 2023 che per il 2024 è pari a 15.000 euro. Escluse quindi le famiglie con ISEE più alto nonché i titolari della Naspi, della Cassa Integrazione, della Mobilità e dell’Assegno di Inclusione (o reddito di cittadinanza adesso).