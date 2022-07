Tenere in casa o in giardino delle piante è il desiderio di molti. Può frenare l’acquisto, però, il fatto di avere poco tempo da dedicare al giardinaggio o poca pazienza. Ci può far dubitare anche il timore che le piante d’estate possano appassire. Per fortuna, in natura, ci sono tante specie adatte a vari climi. Scopriamone alcune che sopportano il caldo e hanno bisogno di poche attenzioni.

Beaucarnea

Una pianta particolare, originaria del Messico, è la Beaucarnea. La varietà più diffusa è la Recurvata, per via delle foglie ricurve, appunto. Ci sono tante altre varietà, come la Beaucarnea Longifolia e la Beaucarnea Stricta.

Questa pianta appartiene alla famiglia delle Ruscaceae e si caratterizza per il fusto gonfio alla base perché immagazzina lì l’acqua. Si può coltivare a casa e in giardino. Allo stato naturale, anche se di crescita lenta, può arrivare anche a qualche metro d’altezza, come un vero e proprio albero.

La Beaucarnea ha bisogno di una temperatura calda, anche vicina ai 30 gradi, mentre teme il freddo e le correnti d’aria. Può essere coltivata in una stanza luminosa e anche in pieno sole, quindi in terrazzo o in giardino. Il terreno adatto è quello misto a sabbia, drenante. Teme i ristagni, quindi attenzione alla quantità d’acqua dell’innaffiatura, che dev’essere poca e di rado, e ai sottovasi.

Pian piano che si avvicina l’inverno irrigare sempre meno. In estate, la mattina presto, le foglie gradiscono una spruzzata d’acqua da lontano, in modo da nebulizzare senza eccedere.

3 piante resistenti al sole e a poca acqua anche con fiori da coltivare in casa e giardino

Se preferiamo una pianta da fiore resistente al caldo possiamo coltivare l’Asterisco marittimo. Questa pianta della famiglia delle Asteraceae viene usata per bordure, ma anche aiuole. I suoi fusti sono lunghi anche 20 cm. Steli e foglie sono morbidi e presentano una leggera peluria. La pianta gradisce un terreno con della torba e che sia drenante. Ama l’esposizione al sole, ma per non troppe ora al giorno. Meglio innaffiarla la mattina presto o al tramonto, per evitare che l’acqua evapori in fretta.

Come per molte altre piante, irrigare solo il terreno, evitando fiori e foglie. Dalla primavera fino all’autunno l’Asterisco marittimo regala tanti fiori gialli simili a quelli della margherita. In natura può crescere anche tra sassi e zone costiere e si può notare spesso in alcune parti della Sicilia e della Sardegna.

Infine, un’altra pianta particolare che sopporta il caldo e poca acqua è la pianta del rosario. Gli steli fini inanellano delle foglie rotonde come grani di un rosario. Essendo molto lunghi, questa pianta si può posizionare sopra una mensola. La cascata di steli sarà molto scenografica.

In casa o in giardino, quindi, possiamo scegliere una di queste 3 piante resistenti al sole da coltivare facilmente.

Approfondimento

Ecco una pianta grassa da interno facile da curare e dei rimedi naturali per eliminare afidi e cocciniglia