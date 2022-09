3 piante oltre alla citronella per allontanare api e zanzare da casa e balcone

Il caldo del mese di settembre porta numerosi insetti ad avvicinarsi alla casa e ai balconi. Mosche e zanzare sono moleste, le api sono attratte dal profumo dei fiori. Se vogliamo goderci il fresco della sera dobbiamo trovare dei rimedi che ci permettano di non essere disturbati o punti.

Le api sono insetti impollinatori, quindi nel balcone o in giardino non dovrebbero mancare perché rigenerano la vita naturale degli spazi verdi. Possiamo utilizzare delle piante che tengono lontani gli insetti che ci danno noia. Ma anche dei rimedi che ci proteggono dalle api quando passiamo il tempo negli spazi verdi senza che si allontanino quando noi non ci siamo.

Le rampicanti che non attirano gli insetti

Se abbiamo deciso di trascorrere del tempo in balcone o in giardino creiamo un involucro di carta stagnola e facciamo bruciare del caffè. Avremo un aroma profumato e tutti gli insetti si terranno alla larga dalla nostra posizione. Quando ci allontaniamo ricordiamoci di togliere l’involucro in modo che le api possano vivere lo spazio verde senza problemi.

Alcune piante rampicanti abbelliscono il balcone senza attirare gli insetti. La catambra, per esempio, allontana mosche e zanzare meglio di quanto farebbe una candela di citronella. Completamente innocua per l’uomo e per gli animali di casa, avrebbe una sostanza nelle sue foglie che fungerebbe da repellente per gli insetti. Il catalpolo verrebbe sentito dagli insetti anche da una lunga distanza. Non presenta controindicazioni e ci permette di non utilizzare zampironi o altri prodotti fastidiosi. Allontana gli insetti senza ucciderli e basta una pianta di dimensioni modeste per garantirci la pace in balcone o giardino.

La pianta miracolosa che fa sparire mosche e zanzare

Ci sono 3 piante oltre alla citronella in grado di liberarci da mosche e zanzare. Una di queste è la monarda, o fiore di bergamotto, una pianta perenne che arreda benissimo spazi interni ed esterni proteggendoli dagli insetti.

Mosche e zanzare sarebbero infastidite dal suo odore e, siccome i fiori sono molto belli, arricchire il balcone o il salone con queste piante potrebbe darci più benefici. Eviteremo di venire punti o disturbati e avremo tanti colori a circondarci. Il profumo è intenso ed è in base a questo che i nativi americani distinguevano le 4 varietà per utilizzarle come erbe medicamentose nelle capanne sudatorie. Un motivo in più per averle in casa. Le tisane aiuterebbero per i disturbi digestivi, contro la febbre e come digestivo.

3 piante oltre alla citronella per allontanare api e zanzare da casa e balcone

Anche il geranio è una di quelle piante utili sia per proteggerci dagli insetti che per aiutarci in caso di determinati disturbi. Il geranio è una pianta odorosa le cui foglie emanano aromi pungenti che gli insetti avvertono da lontano. È un autentico repellente naturale ma, esistendone diverse specie, è necessario individuare quella più forte ed efficace per allontanare mosche e zanzare.

Si tratterebbe della Pelargonium Odoratissimum il cui odore è simile a quello del limone. È un ottimo rampicante e i grappoli sono molto graziosi, abbelliscono lo spazio verde proteggendolo al meglio. I parassiti verrebbero tenuti alla larga senza ucciderli e le zanzare sparirebbero. Questo tipo di geranio sarebbe molto utile per curare ferite ed herpes e, se coltiviamo le piante in balcone, possiamo poi utilizzare le foglie per profumare la camera da letto. Con pot-pourri oppure in infusione il profumo caratterizzerebbe l’ambiente fungendo da antidepressivo.

