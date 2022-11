3 piante grasse con fiori molto particolari per rendere speciale un angolo in giardino o in casa

A volte ammiriamo giardini e balconi dei vicini e ci rammarichiamo di non avere tempo di curare delle piante. In questo caso, ci sono delle succulente che potremmo coltivare abbastanza facilmente.

Tra tante specie alcune sono molto scenografiche e con fiori colorati. Prendiamo ad esempio l’Aporophyllum. Questa cactacea si presenta con steli carnosi e spinosi. I suoi fiori sono molto belli e ricchi di petali. I colori variano. Possiamo trovare Aporophyllum con fioriture bianche, gialle, rosse e viola. Questa pianta grassa ama il sole o la mezz’ombra, ma sopporta poco il caldo torrido o il gelo.

3 piante grasse con fiori molto particolari da esterno o interno

L’Aporophyllum si può coltivare in giardino, sul balcone o in casa. Il terreno adatto è leggermente acido e sabbioso da annaffiare solo se è asciutto, se la teniamo in casa. Se si trova all’esterno, in inverno sospenderemo l’irrigazione per riprenderla in primavera. Non si deve eccedere con l’acqua per evitare marciumi.

Un’altra affascinante pianta grassa è l’Orbea variegata. Questa specie è nota anche con il nome di Stapelia e ha molti estimatori. Si presenta con steli con sporgenze e la sua particolarità è il fiore a forma di stella che sboccia piano tra l’estate e l’autunno. Presenta 5 petali e il colore può essere beige con macchie marroni oppure di un rosso bordeaux con disegni color panna.

La Stapelia preferisce un terreno un po’ sabbioso e si coltiva bene in vaso all’esterno. L’esposizione sarà al sole. Se d’inverno la temperatura scende sotto i 10 gradi sarà meglio ripararla all’interno della casa o in serra. Dalla primavera in poi si irrigherà almeno una volta a settimana, di rado in inverno.

Come per altre piante, soprattutto grasse, è importante controllare il terreno. Se è troppo umido, o se il sottovaso non viene svuotato spesso, si corre il rischio di far marcire le radici.

Una pianta grassa sempreverde

Un’altra succulenta abbastanza facile da coltivare in giardino o sul balcone è l’Aeonium. Sembra che il nome derivi dal greco aionios, ossia immortale. In effetti è una pianta sempreverde e appariscente. Ha tante foglie carnose disposte in cerchio a formare tante rosette. Solo in piena maturità possono spuntare all’interno piccoli fiori.

Il terreno adatto per l’Aeonium sarebbe quello misto a sabbia da mantenere umido. Resiste bene al sole, ma teme condizioni estreme. Da evitare, quindi, caldo torrido e gelate. Meglio ritirare il vaso all’interno negli inverni rigidi.

Una di queste 3 piante grasse con fiori molto particolari potrà rallegrare un’aiuola o un terrazzo, senza richiedere molte cure.