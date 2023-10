Nelle ultime settimane, dopo che si era mostrata esatta la nostra previsione di inizio di un ribasso dalla prima settimana di agosto, abbiamo iniziato a monitorare il trend in atto. Tutto si è verificato secondo percorso campione ipotizzato, tranne che il tempo è stato superiore. Infatti, attendevamo il bottom a settembre, ma per il momento sembrerebbe essersi formato a ottobre. Questa è proprio una settimana di conferma o meno e per capire se il ribasso sia finito o meno. Oggi Wall Street si gioca una partita importante: il dubbio è sempre lo stesso. Iniziamo a fare delle valutazioni cicliche.

L’alternanza dei nostri setup

Attraverso delle equazioni matematiche, con probabilità di quasi il 90%, negli ultimi 20 anni siamo riusciti a individuare su diversi orizzonti temporali, i minimi e i massimi, assoluti e relativi. Fra queste date, abbiamo sempre distinto fra quelle più importanti (le rosse) e quello meno (le nere). Le più importanti dovrebbero centrare minimi e massimi rilevanti a livello mensile e annuale. Fra di esse abbiamo rilevato alternanza con efficacia del 70%, ad uan data rossa di amssimo seguirà probabilmente una di minimo.

Il 4 agosto è stata di massimo e la prossima scadrà il 30 novembre, ergo…

La settimana in corso ci darà indicazioni che riteniamo molto affidabili circa questi nostri dubbi. Per archiviare il ribasso con elevate probabilità, la seduta odierna di contrattazione (che è ultima della settimana) dovrà chiudere sopra determinati livelli:

Dow Jones

33.800

Nasdaq C.

13.484

S&P500

4.335.

Cosa avrà prevalenza? La ciciicità che vuole ottobre di ripartenza per il 2023 e che l’anno si chiuderà sopra i massimi annuali, o l’alternanza dei setup rossi?

Oggi Wall Street si gioca una partita importante: cosa guardare oggi

La seduta di contrattazione del giorno 12 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.804,87

Nasdaq C.

13.574,22

S&P500

4.349,61.

Non ci resta che attendere.

