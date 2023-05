3 modi efficaci di dire no a qualcuno senza offenderlo. Mai commettere questo errore! 

Quando ci si relaziona con le persone bisogna fare attenzione ad alcune cose per non creare delle tensioni nella conversazione. Una di queste è proprio quando c’è da dare una risposta negativa. Vediamo allora come fare.

Capita di ricevere una telefonata che ci chiama da qualche call center e vogliamo risolvere presto la conversazione. Per strada un amico ci sei ferma e ci fa una proposta a cui dobbiamo rispondere negativamente. Capita di essere avvicinati dalle persone che distribuiscono volantini e che chiedono un’adesione a qualche iniziativa, ma la nostra voglia è di rispondere picche. Sono tante di occasioni che si incontrano in cui bisogna esprimere un “no” deciso oppure semplicemente un “no grazie”. Vediamo quando conviene farlo e quando invece no.

Un errore da evitare

Ci sono diversi modi di rispondere no, ma un errore che non bisogna commettere soprattutto quando si conosce l’interlocutore è proprio quello di esprimere un no secco. Una risposta con un semplice no, è troppo diretta e crea sicuramente una rottura o un raffreddamento fra noi e il nostro interlocutore. In genere si consiglia di non dire mai un no deciso. Anche in quei casi in cui ci viene voglia di esprimere in modo inequivocabile il nostro parere negativo, conviene in qualche modo evitare.

3 modi efficaci di dire no a qualcuno in modo corretto

A volte non c’è bisogno di esprimere questa parolina, ma basta semplicemente non rispondere. Se camminando per la strada o ad un centro commerciale, ci ferma qualcuno per proporci un’offerta o un prodotto, basta evitare due errori se non fossimo per niente interessati. Il primo è di rispondere il secondo è di guardarlo in faccia. Nell’uno e nell’altro caso, anche se dessimo una risposta negativa, comunque avremmo aperto una conversazione con la parola oppure con lo sguardo. Se perciò la cosa proposta non ci interessa, allora tiriamo diritto.

Come dire no ad alcune telefonate

Se ci chiamano da un call center evitiamo di rispondere immediatamente e sentiamo prima se scatta qualche messaggio automatico. In questo caso possiamo semplicemente chiudere la conversazione se non fossimo interessati. Alcuni call center iniziano la conversazione con una interrogazione del tipo: è lei il signor, seguito dal nome e cognome. In questo caso anche conviene non rispondere, perché questa domanda che a noi può sembrare banale, in effetti ci sta identificando come effettivi possessori di quel numero telefonico. Così con altre informazioni date, in risposta ad altre domande simili. Anche in questo caso possiamo subito chiudere la conversazione.

Come dire no fra conoscenti o amici

In ogni caso quando si ritiene opportuno, è sempre positivo relazionarsi con gli altri perché arricchisce di idee la nostra vita, come ci insegna il celebre metodo americano. Fra i 3 modi efficaci di dire no a qualcuno c’è quello che verso gli amici o conoscenti. Se si incontra un conoscente che ci fa una proposta per un incontro che ci vede non disponibili, in questo caso è bon ton rispondere.

La prima cosa da fare è ringraziarlo per la proposta e valorizzare quanto ha detto, con un’espressione del tipo: “apprezzo molto quanto dici”. Poi ci si scusa o si esprime il proprio rincrescimento di dover rifiutare la proposta con qualche frase del tipo “mi dispiace ma non mi è proprio possibile”. In questo modo si mantiene la relazione a un livello paritario e l’altro non è per nulla toccato, anzi si sente gratificato perché valorizziamo quanto ha detto. In genere è sempre opportuno mostrarsi in ascolto con le persone per mantener alta la qualità della vita.

Questi tre modi ci possono essere di aiuto a dare una risposta negativa in differenti situazioni.