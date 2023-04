Il metodo americano per diventare ricchi. Ti basta un semplice scambio. Provalo, si parte da zero

I soldi servono nella vita e però è anche vero che per farli bisogna partire col piede giusto. Gli americani sono dei veri esperti e a volte distribuiscono anche qualche segreto. Vediamo allora il metodo americano per diventare ricchi.

I grandi personaggi hanno avuto idee molto diverse sulla ricchezza. È questa anche la varietà del nostro Mondo, dove si può trovare di tutto e di più. Sta poi a noi scegliere la strada giusta da percorrere.

Le ricchezze servono o no?

Una frase molto sagace sul denaro è quella della scrittrice e poetessa americana Gertrude Stein. Riguarda la celebre frase, i soldi non fanno la felicità. Ebbene secondo lei chi avesse detto questa frase ignorava dove fare acquisti. Un modo umoristico per dire che i soldi nella vita servono. Ma dobbiamo anche scoprire a breve il metodo americano per diventare ricchi.

Di parere diverso era la pensatrice americana Emma Goldman. Uno spirito libero che non aveva timore di far conoscere le sue idee. Riguardo al denaro disse che preferiva avere delle rose sul tavolo, che dei diamanti attorno al collo.

Le rose sono anche al centro di una storia capitata al grande poeta tedesco Maria Rilke. Un giorno fu rimproverato da una compagna di studi universitari, di non aver mai dato una moneta alla povera mendicante che incontravano ogni giorno. Il giorno dopo il poeta offrì una rosa alla donna, che da allora in poi non trovarono ma più sulla loro strada. A volte non sono i soldi che si cercano, ma un gesto d’amore.

Il metodo americano per diventare ricchi e che pochi conoscono

Steve Jobs lo conoscono tutti. È stato il cofondatore di Apple. Ebbene a quest’uomo i soldi non mancavano. Ma per lui prima di tutto veniva qualche altra cosa: potersi addormentare a sera, sapendo di aver realizzato qualcosa di grande. E non certamente di essere l’uomo più ricco nel cimitero.

Della stessa idea era Franklin Delano Roosevelt, uno dei più grandi Presidenti degli Stati Uniti. Secondo lui la felicità non dipende da quanto denaro si possiede. Piuttosto consiste nella gioia di aver realizzato qualcosa, dallo sforzo creativo.

Ed effettivamente questo aspetto è vero. Non si realizza nulla nella vita se non si ha un’idea in testa. Proprio a questo proposito c’è un detto geniale che usano dire gli americani.

Se due persone si scambiassero fra di loro un dollaro. Alla fine un dollaro avrà in tasca l’uno e un dollaro avrà nella sua mano l’altro. Ma se due persone si scambiassero un’idea, allora succederà che uno avrà due idee e l’altro anche. Questo detto vuol dire che ciò che arricchisce veramente l’uomo non sono i soldi, ma le idee. Queste ultime sono a un livello superiore che la semplice ricchezza.

L’esempio della Banca d’America

L’italiano Giannini, proprietario e fondatore della potentissima Banca d’America, diceva che bisogna sempre guardarsi dalla ricchezza. Secondo lui, non siamo noi a possedere la ricchezza ma è la ricchezza a possedere noi. Inoltre fondò questa banca, che all’inizio si chiamava Bank of Italy, con l’unico scopo di aiutare le classi più povere della società di San Francisco. Un’idea a cui rimase fedele tanto che la banca divenne la più potente del Mondo, quando si ritirò a vita privata dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Così per diventare ricchi secondo il metodo americano, bisogna partire con un’idea in testa. Il capitale iniziale è quello.