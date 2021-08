La maggior parte di noi può godere delle tanto desiderate ferie soltanto durante il mese di agosto. Nonostante ciò, molte persone possono gestire le ferie in autonomia e scegliere periodi più tranquilli per viaggiare.

Nell’articolo “scopriamo insieme le 3 località più gettonate in Sicilia per spendere poco senza rinunciare a posti incantevoli” abbiamo illustrato 3 mete bellissime in Sicilia.

Settembre è il mese perfetto per viaggiare perché ci permette di spendere meno. Inoltre, in questo mese ci sono meno turisti e quindi possiamo visitare i posti più belli senza essere circondati dalla folla.

Per questo motivo oggi vogliamo svelare 3 mete low cost perfette da visitare a settembre risparmiando senza rinunciare alla bellezza.

La Redazione ha selezionato 2 mete europee ed una italiana per i suoi Lettori. Scopriamo insieme questi 3 fantastici luoghi e perché vale la pena visitarli proprio a settembre.

3 mete low cost perfette da visitare a settembre risparmiando senza rinunciare alla bellezza

La prima meta che abbiamo selezionato è Dubrovnik. Questa è una delle città costiere più belle della Croazia e visitarla a settembre è senz’altro la scelta migliore.

A settembre non è ancora iniziata la bassa stagione, ma i prezzi rispetto ai mesi di luglio ed agosto si abbassano di circa il 60%.

Nel mese di settembre le temperature iniziano ad essere meno intense e quindi godersi la città sarà ancora più piacevole. Infatti, la temperatura media si attesta sui 25 gradi e non ci sono ancora grandi precipitazioni. In questo periodo consigliamo quindi di portare abiti leggeri.

Approfittiamo delle tariffe agevolate di questo periodo sia dei voli, sia degli hotel. Noteremo infatti che a partire da 55 euro possiamo pernottare in una bella camera e con soli 70 euro trovare voli low cost.

Sofia

La seconda meta da noi scelta è Sofia. Il periodo migliore per recarci nella capitale della Bulgaria è senz’altro tra maggio e settembre. Nei mesi invernali le temperature sono molto rigide e il tempo uggioso. Inoltre, a settembre possiamo trovare offerte molto interessanti per visitare la città.

Se soffriamo il caldo, questa città è perfetta per noi perché nel mese di settembre le temperature si aggirano intorno ai 20 gradi. Già a partire da settembre, consigliamo ai nostri Lettori di vestirsi “a cipolla”, ma sempre con vestiti leggeri. Visitare Sofia a settembre ci permetterà di risparmiare circa il 35% sul costo del volo.

Palermo

Concludiamo con la splendida Palermo. L’incantevole perla del Mediterraneo ci regala estati torride in grado di rendere difficoltosi dei semplici tour in città. Per questo motivo, settembre è il mese migliore se cerchiamo temperature più miti, ma sempre estive.

Inoltre, possiamo risparmiare addirittura il 60% sui voli che rispetto al mese di agosto sono molto più economici. A settembre potremo soggiornare in questa città con camere a partire da 40 euro. Inoltre, potremo godere delle sue spiagge bellissime senza essere circondati da troppi turisti.