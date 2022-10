3 mete economiche ideali da visitare per il Ponte dei Morti a novembre

Il Ponte dei Morti si avvicina e se vogliamo prenotare un viaggio a prezzi scontati conviene sbrigarsi. Le mete più turistiche hanno già costi un po’ alti, ma non sono le uniche mete da considerare. I luoghi meno conosciuti e affollati possono essere una valida alternativa per una piccola vacanza autunnale.

I costi sono più contenuti e spendendo pochi euro possiamo organizzare una vacanza davvero indimenticabile. Oggi vedremo alcune mete meno affollate e più economiche da considerare per questo lungo weekend di fine ottobre.

Prezzi bassi e meraviglie che lasciano senza fiato in questa città del Sud

La prima città proposta è la splendida Palermo, in Sicilia. Una città ricca di arte, cultura, natura e buon cibo che non ha nulla da invidiare alle mete più turistiche. Arabi, Fenici, Normanni, Greci, Romani e Normanni l’hanno scelta come punto di snodo. Il centro storico è di una bellezza da lasciare senza fiato con il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina. Ma anche le Catacombe, il Teatro Massimo e i famosi mercati di Vucciria vanno assolutamente visitati. In più nei primi giorni di novembre si svolge la Notte di Zucchero che viene celebrata ancora oggi. I prezzi per l’alloggio sono molto contenuti rispetto alle città più turistiche, si parte da 55 euro nei B&b. Si può raggiungere comodamente in aereo, in treno o anche in macchina.

3 mete economiche ideali da visitare spendendo poco

Rimaniamo sempre in Italia, ma questa volta ci spostiamo nel centro, nella stupenda Ferrara. Tra le attrazioni da vedere ci sono sicuramente gli edifici degli Este, come il Castello Estense. Stupenda la Cattedrale e anche il Palazzo dei Diamanti che ci lasceranno a bocca aperta. La città è tutta da scoprire girando in bicicletta che si può noleggiare nei tanti punti sparsi per il centro. I prezzi per l’alloggio anche qui sono molto contenuti e si aggirano intorno ai 60 euro a persona.

Per finire inseriamo una meta all’estero, ma a soli 40 minuti di distanza dall’Italia. Stiamo parlando della splendida città di Nizza, a pochi passi da Ventimiglia e dal confine italiano. Questa città molto rinomata per le sue spiagge è bellissima da visitare anche in autunno. Le bellezze nascoste non mancano, come la Piazza Rossetti o la Cattedrale di Santa Reparata. Da segnalare anche luoghi di interesse artistico come il Museo di Henri Matisse. Anche in questo caso si può tranquillamente sfruttare Ventimiglia come punto di partenza e attraversare il confine.

Queste sono solo 3 mete economiche ideali da visitare in questo periodo dell’anno. Per risparmiare ulteriormente possiamo sfruttare qualche borgo più piccolo come base da cui poi spostarci in altri posti limitrofi. Questo è sicuramente un buon modo per godersi una gita spettacolare senza spendere cifre esorbitanti.

