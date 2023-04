Wall Street potrebbe salire del 20% fino alla fine dell’anno: le attese per questa settimana

Da circa due settimane, i mercati americani dopo aver formato un pattern che nel 90% porta a rialzi, hanno continuato a mostrare maggiore forza relativa rispetto agli altri mercati. Ci sono diverse condizioni che dovrebbero portare a ulteriori rialzi, non solo nel breve termine, ma anche nel lungo. Cosa attendere da ora in poi, e quali sono le condizioni che potrebbero portare all’avverarsi di questo percorso campione? Wall Street potrebbe salire del 20% fino alla fine dell’anno

Le statistiche

Il mese di aprile dovrebbe segnare il minimo nei primi 3/4 giorni di Borsa aperta, e il massimo negli ultimi 2/3 giorni. Il 2023 è il terzo anno del ciclo presidenziale e il terzo anno del decennio, e “questa particolare congiuntura” ha portato a rialzi fra il 20 e il 25% nelle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di venerdì 31 marzo si è chiusa in positivo per i mercati americani e in chiusra sono stati letti i seguenti prezzi:

Dow Jones

33.274,15

Nasdaq C.

12.221,91

S&P500

4.109,31.

Andamento settimanale previsto

Fra lunedì e martedì si potrebbe assistere a un ritracciamento. Fino a giovedì, scadenza di un setup annuale, si potrebbe assistere ad alti e bassi, da venerdì in poi i prezzi potrebbero accelerare per tutto il mese. Sarà una settimana di incertezza. I motivi sono due: i prezzi sono arrivati sotto resostenze di breve termine, e i mercati attenderanno il report sull’occupazione del 7 aprile per definire se la FED alzerà ancora o meno i tassi di interesse nel prossimo meeting.

Attendiamo un mese di aprile con un rendimento medio fra il 3 e il 4%. La settimana invece potrebbe chiudersi con un rendimento dello 0,5/1,1%.

Wall Street potrebbe salire del 20% fino alla fine dell’anno: cosa controllare?

Quali sono i livelli da monitorare nei prossimi 2/3 giorni di Borsa aperta?

Dow Jones

32.295

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.909.

Vedremo cosa accadrà di volta in volta.

Lettura consigliata

Le azioni che hanno dato un segnale di acquisto alla chiusura di marzo