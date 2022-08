La notte di San Lorenzo è l’occasione per vedere le cosiddette stelle cadenti. Le stelle cadenti non sono altro che le meteore che si dissolvono nell’atmosfera a circa 120 km dal suolo terrestre. Spesso lasciano una splendida scia luminosa dietro loro. In particolare, lo sciame luminoso d’agosto è noto come Perseidi, gruppi di 50 e più meteore all’ora. Sono visibili voltando lo sguardo a Nord-Est verso la costellazione di Perseo, da qui il nome del gruppo di meteore.

Badiamo però che le Perseidi sono maggiormente visibili la notte fra il 12 ed il 13 agosto.

In questo articolo vedremo in quali luoghi è possibile guardare il firmamento attendendo le stelle cadenti con un tocco in più di romanticismo.

3 luoghi romantici per vedere le stelle cadenti a San Lorenzo

Sono estremamente di moda e sono la novità del momento: stiamo parlando delle bubble room. Le stanze a bolla, se volessimo tradurre, sono delle strutture geodetiche, che permettono di osservare il cielo come se dormissimo all’aperto. Nessun problema di fastidio insetti o umidità però turberà la nostra esperienza en plein airbag. Le Bubble Room infatti hanno tutti i confort di una stanza d’albergo con bagno privato. Inoltre è possibile ordinare la colazione in camera e senza muovere un dito avremo caffè, brioche e marmellata. In provincia di Viterbo troviamo, ad esempio, le strutture de “Le Perseidi”, un glamping costituito non da tende o roulotte ma da bolle lussuose.

La notte di San Lorenzo 2022 dallo chalet

A Dobbiaco, in Alto Adige, si trovano gli Skyview Chalets. Queste strutture sono dei cubi di vetro con vista sul lago e dotati di ogni confort. Se in città non si riescono più a vedere le stelle, di sicuro immersi nella natura incontaminata delle Dolomiti le stelle sapranno stupirci ancora. In questi particolari chalet sono benvenuti i cani.

Le stelle cadenti di San Lorenzo in Piemonte

Spostandoci verso Ovest e precisamente in Piemonte troviamo le Starsbox. Si tratta di strutture di design che somigliano a delle palafitte ed hanno il tetto completamente apribile. Queste installazioni sono rialzate dal terreno e costituite di legno, ma hanno la particolarità del tetto mobile che si può ripiegare su sé stesso. Si possono tranquillamente ammirare le stelle con la comodità di stare sdraiati su un morbido letto. Le Starsbox sono prenotabili su Airbnb e sono collocate in diverse postazioni nelle Langhe.

Insomma ovunque ci troviamo puntiamo lo sguardo a Nord-Est e come tradizione vuole, esprimiamo un desiderio. In questi 3 luoghi romantici per vedere le stelle cadenti è possibile fare un’esperienza davvero unica.

