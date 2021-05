Gli esperti del settore turistico affermano che la nuova tendenza del mondo vacanze è il viaggio esperienziale. Cosa significa turismo esperienziale? Unire al piacere del soggiorno vacanziero, quello di un’esperienza di vita, di un’avventura o semplicemente qualcosa di nuovo ed emozionante da raccontare e ricordare.

In quest’ottica in Europa e nel Mondo da qualche anno hanno iniziato a diffondersi i “bubble village”. Ce ne occupiamo oggi, in questo articolo, perché finalmente anche in Italia si potrà vivere un’esperienza indimenticabile grazie all’emozionante villaggio a bolle, campeggio extra lusso sotto le stelle.

Potremo provare tutti noi questa vacanza alternativa e soprattutto Covid free. Vediamo di cosa si tratta.

L’idea è semplice ma rivoluzionaria. Ovvero dormire sotto le stelle, su un prato ma con un tetto sopra la testa!

I villaggi di bolle

I villaggi di bolle possono essere considerati un camping dove gli alloggi sono costituiti da strutture trasparenti immerse nella natura dove godere appieno del cielo e del verde.

Si è completamente circondati dalla natura. Senza però inconvenienti. Come il tormento di fastidiosi insetti, l’umidità del terreno o la pioggia.

Potremmo definire questi “bubble village” come dei glamping più che dei camping. Un glamping è un campeggio extra lusso perché dotato di ogni comfort compreso l’idromassaggio.

Questa idea, inedita ed originale, è frutto delle menti creative di un’intera famiglia francese, i Giovansili. Papà artigiano, mamma decoratrice e figli con formazione alberghiera hanno ideato delle strutture a bolle costituite da materiali riciclabili.

Il ricambio dell’aria è assicurato tramite un dispositivo che consuma meno di una lampadina. Una volta terminata la stagione estiva la bolla viene sgonfiata e il territorio torna vergine ed intonso. Attrap’Rêves, il villaggio francese, fornisce ai suoi ospiti un telescopio e una mappa del cielo per osservare con precisione tutte le costellazioni.

In Italia abbiamo delle strutture turistiche a Messina, Fermo e sul Lago Maggiore che offrono singole bubble room. Da quest’anno è attivo anche in Garfagnana, nelle bellissime terre lucchesi, un intero villaggio di bolle.

Finalmente anche in Italia si potrà vivere un’esperienza indimenticabile grazie all’emozionante villaggio a bolle, campeggio extra lusso sotto le stelle

Quest’esperienza può essere inoltre considerata priva di rischio contagi per Covid dato che è il contatto con la natura la vera essenza della vacanza.

Non si hanno vicini di “bolla”: dato che sono disposte a distanza l’una dall’altra per garantire la privacy dei turisti.

Qui lo Staff di ProiezionidiBorsa illustra, invece, come gustarsi un’esperienza a un passo dal cielo.