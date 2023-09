Profumi che lasciano una scia inebriante: i più cari da oltre 10.000 € e le nuove fragranze presentate a Pitti

Cerchi un profumo persistente ma non invadente che diventi inconfondibilmente tuo? Vuoi sapere quanto costano i migliori profumi al Mondo? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Il mondo delle fragranze è un microcosmo meraviglioso, lo stimolo olfattivo crea un trasporto emotivo unico che produce ricordi, sensazioni ed emozioni. Proprio questo mix sensoriale è stato al centro dell’edizione 2023 di Pitti che ha proposto una rassegna di fragranze con molti ritorni vintage in sinergia con tecnologie hi-tech e intelligenza artificiale. Il salone dedicato all’arte profumiera è giunto alla ventunesima stagione e ci sono state parecchie novità. Ecco quali sono i prezzi per questi profumi.

Profumi eleganti che lasciano una scia inebriante: le novità 2023

Ricordiamo brevemente che i profumi si percepiscono tramite 3 tipi di note olfattive diverse:

le note di testa sono quelle che si avvertono subito dopo lo spruzzo, sono il primo impatto che ha il profumo sui nostri sensi. Le note di testa sono molto volatili, scompaiono nel giro di 5 minuti;

le note di cuore sono più persistenti e si percepiscono da 5 fino a 30 minuti dopo lo spruzzo. In genere sono note fiorite o fruttate;

le note di fondo invece possono essere avvertite sino a 24 ore dopo lo spruzzo e solitamente sono note legnose o speziate orientali.

È stato appena lanciato sul mercato ma ha già conquistato molti nasi. Freakincense di Coreterno ha un packaging baroccheggiante con grafica oro e nero in rilievo. In questo caso la fragranza conquista con le note di testa costituite dal lime, dalla violetta e dal pepe rosa, per lasciare il posto alle note di fondo con Vetiver e Patchouli. Il prezzo di questa nuova fragranza decisamente adatta alla stagione a cui andiamo incontro è di 145 €.

Altre novità

Profumo giovane, vitale, energico è invece creazione del maestro profumiere Lucien Ferrero. Anthologie C’est rebelle è un concentrato di vitalità con note di testa di arancia amara, cannella e zenzero blu (una pianta tropicale). Note di cuore costituite da pepe rosa, geranio rosato e coriandolo e note di fondo ambrate. Si tratta di una fragranza unisex perfetta soprattutto in primavera ed estate. Prezzo: 80 € per la confezione da 30 ml, 160 € per quella da 100 ml.

Se le giornate uggiose ci deprimono, ecco un profumo che sa d’estate. Akro Rise by Ottaviano ha una lunga persistenza ma è talmente frizzante con le note di testa di acqua di cocco e le note di cuore con Piña colada, fiori di Tiarè e caramella mou che non risulta mai inappropriato o esagerato. Per 30 ml il prezzo è di 85 €. Sul sito del brand, iscrivendosi alle newsletter si può usufruire di uno sconto del 5 % e si hanno le spese di spedizione gratuite.

I più cari del 2023

Un profumo limited edition con soli 5.000 pezzi prodotti è il Muguet Millésime 2023 di Guerlain. Ogni anno proprio come accade con i vini, Guerlain propone l’iconica fragranza al mughetto con confezioni extralusso impreziosite da ricami e boccette molto particolari. Quest’anno si celebra il 170° anniversario e quindi ecco l’edizione limitata a 700 € al flacone.

Una cifretta davvero se pensiamo che nel 2022 è stato lanciato Lex Extraits Murano Art Edition di Louis Vuitton, un’edizione limitata con flacone gioiello al prezzo di 5.000 €. Ovviamente il prezzo si giustifica per la tiratura limitata di appena 40 flaconi con un tappo realizzato a mano dal mastro vetraio Simone Cenedese e rappresenta splendidi petali colorati che stanno per aprirsi. Se avevate 10.000 $ a disposizione, avreste potuto acquistare uno dei 3 pezzi di Chanel Coffret Sycomore x Le Maisons D’Art Les Exclusif de Chanel, con un cofanetto ricamato e flacone in cristallo Baccarat. Sfortunatamente tutti e tre i pezzi sono stati acquistati. Ecco i profumi che lasciano una scia inebriante ma che hanno un prezzo davvero impegnativo. Quale scegliere?

