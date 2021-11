L’arte del cinema è una delle più importanti e amate forme artistiche che esistono. In poco più di un secolo si è sviluppata e si è evoluta in maniera inaspettata, con conquiste tecniche che hanno reso sempre più incredibile i film prodotti. Si è passati da film in bianco e nero senza suono ai film in 3D nell’arco di poche decine di anni.

Negli ultimi anni c’è stata un’altra parallela evoluzione che riguarda il modo di fruire i film. Si è passati dal predominio del cinema a quello del pc e dello streaming. Oggi vedremo, però, 3 incredibili motivi per cui dovremmo andare al cinema anziché guardare la TV.

Due esperienze diverse che non possono competere

Nella prima metà del ‘900 i film si vedevano rigorosamente al cinema. Con la diffusione della televisione si è iniziato alle visioni domestiche, ma la visione al cinema era sempre apprezzata. Negli ultimi dieci anni si è verificato un cambiamento, tanto inaspettato quanto radicale, che ha cambiato il modo in cui si consuma il cinema.

Con l’arrivo delle piattaforme di streaming sempre più persone hanno iniziato ad assistere a film e serie tv direttamente dal proprio PC o dalla smart tv domestica. Netflix, Amazon Prime e Disney+.

Questi marchi hanno reso accessibile a molte più persone contenuti da tutto il Mondo, disponibili poco dopo le fasi di produzione. Da un lato è un modo molto comodo per vedere i film ma c’è un lato oscuro.

3 incredibili motivi per cui dovremmo andare al cinema anziché guardare la TV

Innanzitutto, i film sono prodotti girati esplicitamente per la messa in scena nella sala e il piccolo schermo della TV o del pc non rendono giustizia alla sua complessità.

Stessa cosa vale per il suono, al cinema i suoni sono calibrati e trasmessi con sistemi tecnologicamente avanzati per un effetto di qualità. In casa gli speaker non rendono giustizia alle colonne sonore a ai dialoghi.

Un’altra buona ragione per andare a vedere i film al cinema è che quando siamo nella sale è un’esperienza più immersiva e siamo più attenti a cogliere i significati. Quando siamo a casa sul divano, o addirittura nel letto, perdiamo questa concentrazione e ci facciamo distrarre da mille cose.

Se amiamo la settima arte, dobbiamo riscoprire il piacere di andare al cinema, non ce ne pentiremo.

