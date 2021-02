Febbraio è finalmente iniziato. E se febbraio è iniziato vuol dire che manca poco a San Valentino. Le coppie cominciano quindi a pianificare i loro appuntamenti romantici e a cercare idee regalo originali.

Certamente si può puntare sui regali classici. Una scatola di cioccolatini, un orsacchiotto e un mazzo di rose rosse vanno sempre bene. Ma se non si vuole fare un regalo scontato si può puntare su opzioni diverse. Prediamo spunto da queste 3 idee regalo originali per stupire il proprio partner a San Valentino.

Un libro romantico e personalizzato

Un’idea originale e romantica è quella di dichiararsi al proprio partner con un libro personalizzato. È possibile ordinarlo su diversi siti internet. Per esempio, Urrà Eroi ne propone una versione a 44 euro. In questo caso nel libro si potranno elencare le 10 cose che si amano del proprio partner.

Attraverso il sito è possibile personalizzare l’aspetto dei personaggi per renderli in tutto e per tutto simili a noi. Si può anche inserire una dedica personalizzata per aggiungere un altro pizzico di romanticismo.

Regalare le stelle

Perché non regalare delle stelle a San Valentino? Esatto, proprio delle stelle vere. L’idea è davvero tenera e romantica ed è perfetta per la festa degli innamorati. Su internet è possibile comprare una stella e darle il nome che preferiamo.

Sono presenti pacchetti diversi per questo regalo, con o senza gadget annessi. Il prezzo oscilla tra i 49 e 149 euro circa. È un regalo sicuramente non economico, però è ottimo per gli amanti dello spazio e delle stellate notturne.

3 idee regalo originali per stupire il proprio partner a San Valentino

Per rimanere in tema stelle e spazio, la mappa stellare personalizzata è un altro regalo originale che si può fare a San Valentino. In pratica si tratta della stampa dell’allineamento delle stelle di un preciso momento. Il momento lo scegliamo noi. Può essere la data del matrimonio, del primo bacio o del primo incontro.

Qualunque data sia, regalando la mappa stellare si può donare un ricordo romantico indimenticabile. Inoltre, si possono scegliere i colori da utilizzare. In questo modo la nostra mappa sarà ancora più bella.