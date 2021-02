Sin dalla sua prima edizione, il Festival di Sanremo rappresenta un momento della massima espressione culturale del Paese. Certo, di cose ne sono cambiate da quando Nilla Pizzi cantava “Grazie dei fiori”. Sia per il Festival sia per la vita della società italiana.

Dopotutto, però, nonostante la progressiva perdita di prestigio, Sanremo rimane uno show molto seguito e apprezzato dal pubblico italiano. Approfittiamone per leggere cosa sapere su Sanremo 2021. Un’edizione “particolare”, come del resto la fase storica che stiamo vivendo.

Novità e aggiornamenti

Che Sanremo sarebbe senza polemiche, più o meno sterili, che ne precedono l’inizio? La preoccupazione principale di quest’anno, per ovvie ragioni, riguarda il Covid. Le edizioni degli ultimi anni ci hanno abituato a lunghe settimane di dibattito su questioni di ordine artistico. Nel 2021, le cose stanno diversamente.

In questi giorni si sta cercando di capire soprattutto come gestire l’organizzazione del Festival. Segnatamente, il tema più scottante risulta la partecipazione del pubblico. Tema che ha visto intervenire in prima persona Dario Franceschini, Ministro della Cultura uscente.

Una proposta sul punto è arrivata dal noto infettivologo, Matteo Bassetti. L’ormai celebre camice bianco ha avanzato l’ipotesi di assegnare le poltrone dell’Ariston al personale medico-sanitario vaccinato. Nell’idea di Bassetti è un’opzione che scioglie il nodo della partecipazione del pubblico e che, al tempo stesso, rappresenta un riconoscimento alla categoria.

Il Ministro Franceschini ha, tuttavia, respinto tale proposta. “Il teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema”. Questo è quanto dichiarato dal numero uno di via del Collegio Romano in merito alla proposta.

I partecipanti di Sanremo 2021

Le citate polemiche non risparmiano di certo i protagonisti che ogni anno si alternano sull’ambito palco.

La settantunesima edizione, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo, sarà condotta anche quest’anno da Amadeus. Il presentatore e direttore artistico introdurrà ben 26 nomi nuovi e meno nuovi della musica italiana.

Vediamoli in ordine alfabetico. Aiello, Annalisa, Arisa, Bugo (che ricordiamo tutti per la scorsa edizione), Colapesce e Dimartino. Coma_Cose, Ermal Meta, Extraliscio (featuring Davide Toffolo), Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Fulminacci, Gaia. E, ancora, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Malika Ayane, Maneskin. Per finire, Max Gazzè, Noemi, l’intramontabile Orietta Berti, Random e Willie Peyote.

Ecco, in sintesi, cosa sapere su Sanremo 2021

