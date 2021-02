Non importa quanto manchi alla prova costume. Molti di noi stanno già seguendo diete per eliminare i chili presi in inverno. Alcuni associano alla dieta anche sessioni di esercizi brucia grassi. Allenamento casalingo e pasti salutari sembrano gli unici modi per dimagrire in periodo di coronavirus.

Ma chi sapeva che esiste un ingrediente particolare che può aiutarci a dimagrire? È l’insospettabile aceto di mele. Aggiungiamo questo ingrediente naturale alle nostre ricette per dimagrire più facilmente. Vediamo come mai e come fare.

Come mai l’aceto di mele aiuta a dimagrire?

L’aceto di mele è da molto tempo un ottimo alleato del nostro organismo. Basti pensare al fatto che doveva essere già diffuso nella Grecia antica. Questo ingrediente naturale contiene pochissime calorie. Per 100 grammi di aceto di mele ci sono solamente 20 calorie. Inoltre, al suo interno troviamo molte vitamine e minerali utili per il nostro organismo.

Ma a cosa si deve il suo potere dimagrante? Alla pectina presente nell’aceto di mele. La pectina è in grado di rallentare l’assorbimento degli zuccheri. Ciò determina un rilascio minore di insulina. E valori bassi di insulina stimolano la lipolisi.

Aceto di mele per sgonfiare la pancia e non solo

La pectina ha anche altri effetti. Per esempio, è amica della regolarità intestinale e aiuta a non avere stitichezza o gonfiore di pancia. Inoltre, l’aceto di mele accelera il metabolismo. Questo accade perché è un alimento termogenico. In pratica apporta all’organismo meno calorie di quelle che servono per essere digerito.

Aggiungiamo questo ingrediente naturale alle nostre ricette per dimagrire più facilmente. Per esempio, possiamo usarlo al posto del classico aceto di vino. Condiamo le insalate con l’aceto di mele per aiutarci a mantenere la linea. Altrimenti possiamo berlo alla mattina appena svegli. Basterà versarne un cucchiaio in mezzo bicchiere d’acqua e aggiungere un cucchiaino di miele.

Ricordiamoci sempre di associare a questo ingrediente naturale una dieta salutare e allenamenti regolari.