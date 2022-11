3 idee per riutilizzare vecchie presine da cucina più come crearne di nuove con materiali riciclati

Sicuramente ci sarà capitato di fare una pulizia approfondita dei cassetti e trovare oggetti che non utilizziamo più. Tra queste troviamo anche le presine. Il tempo potrebbe averle rovinate, in particolare se sono fatte in tessuto. Al posto di buttarle, però, possiamo dargli nuova vita con dei progetti fai da te molto semplici.

Possono tornare ad essere utilizzate, ma potrebbero anche trasformarsi in vere e proprie decorazioni. Basta un po’ di fantasia per rendere la nostra casa decisamente più colorata e accogliente. Le presine potranno davvero dare un tocco vintage alle nostre stanze, con queste idee creative.

3 idee per riutilizzare vecchie presine da cucina per decorare la nostra casa

Le presine ad uncinetto, in particolare, si prestano ad essere molto adattabili nel loro utilizzo. Non solo sono molto colorate e con fantasie originali, ma hanno anche la capacità di resistere al calore. Per questo motivo la prima idea consiste nel trasformarle in sottobicchieri. Se abbiamo presine quadrate o tonde. In questo modo potremo dare un tocco di colore alla nostra tavola.

Se abbiamo molte presine, ci sono davvero tantissimi progetti per dargli nuova vita. Questi oggetti possono, infatti, essere cuciti insieme per creare federe per cuscini, coperte oppure delle tende. In tutti questi casi si possono unire tra di loro oppure cucirle su una stoffa.

Infine, possiamo utilizzare le presine anche come decorazioni per l’albero di Natale e le pareti. Infatti, se abbiamo delle presine vintage, magari di forme particolari, possiamo incorniciarle e appenderle. In alternativa, utilizziamo l’occhiello per appenderle all’albero di Natale.

Prima di comprarne di nuove ecco come crearle con materiali che abbiamo in casa

3 idee per riutilizzare le vecchie presine in modo semplice e originale. Se, però, ci rendiamo conto di avere poche presine utilizzabili, prima di comprarne di nuove, potremo realizzarle a mano. In questo modo possiamo riutilizzare dei tessuti che non utilizziamo più. Creare delle presine con vecchi tessuti è davvero semplice. Per prima cosa scegliamo i materiali migliori da utilizzare. Gli asciugapiatti, gli asciugamani e i pezzi di trapunta leggera sono perfetti. L’importante è che siano di cotone, perché i tessuti sintetici possono bruciarsi molto facilmente. Per quanto riguarda l’imbottitura possiamo utilizzare ovatta o spalline per giacche riciclate. Infine, un nastro di fettuccia, ago e filo di cotone colorato.

Ora tagliamo due quadrati di stoffa da circa 15 centimetri. Su uno dei quadrati mettiamo l’ovatta oppure le spalline e cuciamo i due tessuti insieme. Successivamente mettiamo l’altro quadrato l’imbottitura e cuciamo il tutto.

Prendiamo il nastro e facciamo un occhiello, da aggiungere ad uno degli angoli della nostra presina, in modo che si possa appendere. Nel caso in cui utilizzassimo dei pezzi di trapunta, non avremo bisogno dell’imbottitura, in quanto già imbottito di suo. Ed ecco che la nostra presina è pronta per essere utilizzata.