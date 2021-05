Dopo un anno di pandemia ed eccessiva permanenza in casa c’è la volontà di evadere in tutte le forme che si può. Una di essa rimanda anche alla possibilità di sfruttare il terrazzo, specie adesso che la bella stagione è ormai alle porte.

Presentiamo allora 3 idee originali e super economiche per arredare un terrazzo e godere della bella stagione.

Se il terrazzo è di piccole superfici

Una prima idea riguarda i terrazzi non particolarmente grandi, ovvero quelli più diffusi nelle medio-grandi città. Come ottimizzare gli spazi e sfruttare appieno l’ambiente?

Il consiglio d’oro in questi casi è di arredarlo con accessori di dimensioni ridotte, meglio ancora se del tipo espandibili e/o pieghevoli in generale.

Le superfici ridotte e limitate impongono di non intasare l’ambiente con complementi d’arredo ingombranti. Scegliendo questi ultimi, infatti, si finirebbe per renderlo definitivamente invivibile, ottenendo un risultato finale opposto a quello che era l’intento iniziale.

In questi casi meglio lavorare sui piccoli dettagli. Una lampada particolare o in un posto particolare, una pianta, un tappeto d’esterni arricchito con dei cuscini, etc. Insomma, andrà fatto un lavoro di fino più che di sostanza.

Se il terrazzo è scoperto

Presentiamo adesso la seconda delle 3 idee originali e super economiche per arredare un terrazzo e godere della bella stagione. Qualora si disponga invece di un terrazzo scoperto, consideriamo che il suo arredo potrebbe rovinarsi. E questo potrebbe avvenire a causa dell’umidità notturna o delle intemperie diurne, come acquazzoni o vento. Come uscire dall’eventuale impasse?

Un ottimo stratagemma potrebbe essere quello di riciclare vecchi arredi. Basterebbe passare una mano di vernice trendy e trasformare vecchie sedie o tavolini in simpatici complementi d’arredo. O si potrebbe fare altrettanto coi vecchi bancali di legno, o sfruttando vecchi cuscini ma rifoderandoli e restituendo loro vita nuova.

Ancora, si potrebbero sfruttare gli oggetti più impensati che abbiamo in soffitta, rimetterli a nuovo e renderli dei simpatici porta piante o punti luce, etc.

In tema di pittura, qui al link illustriamo come scegliere e abbinare al meglio i colori di casa.

Infine le idee per il terrazzo coperto

Chiudiamo con l’ultima delle 3 idee originali e super economiche per arredare un terrazzo e godere della bella stagione. In questi casi dobbiamo considerare che il terrazzo è in un certo senso una piccola estensione di casa. Una sorta di ambiente “extra” vivibile da maggio a settembre.

In questi casi si può pensare di allestire un piccolo angolo soggiorno, dotato di tavolo e poltroncine. L’essere coperto, infatti, lo rende perfetto sia per pranzare che per cenare “fuori” la sera quando le temperature sono meno afose.

In questi casi bisognerà stare particolarmente attenti a non stravolgere l’arredo tra il blocco-casa e il terrazzo. Si verrebbe, infatti, a creare un effetto di discontinuità che non gioverebbe né all’estetica né alla bellezza dell’ambiente in sé.

La strada in un certo senso risulterà obbligata, cioè andrà personalizzato sulla falsariga di quello che è il tema d’arredo dominante in casa.

In estrema sintesi, ecco 3 idee originali e super economiche per arredare un terrazzo e godere della bella stagione. Infine, qui al link illustriamo alcune idee originali ed economiche per trasformare un angolo buio e anonimo della casa in una libreria moderna o parete attrezzata.