Nell’era del consumismo moderno, a farsi spazio c’è una nuova consapevolezza. I consumatori vogliono essere più oculati nella scelta dei prodotti da acquistare. Si cerca l’occasione, il risparmio di qualche soldino prezioso ma senza rinunciare alla qualità.

Dunque, per una spesa più consapevole e accurata è opportuno capire dove e in che modo possiamo sfruttare al meglio le risorse disponibili. Senza sprechi inutili. In questo modo, a migliorare non sarà solo il portafoglio ma anche l’ambiente in cui viviamo.

Ci sono alcune abitudini, però, che sono “dure a morire”. Azioni quotidiane di cui non riusciamo proprio a farne a meno ma che andrebbero, invece, eliminate.

In questo articolo, “È incredibile ma vero, tutti le scartano ma sono ricche di proprietà, ecco il clamoroso errore comune da non ripetere più”, la Redazione vuole mostrare ai suoi Lettori alcune abitudini da correggere per vivere meglio.

Alimenti, scarti e risparmi

Sfruttare al massimo i cibi non è di certo una novità del momento.

Lo insegnavano le nostre nonne e prima ancora le loro nonne:- “In cucina non si butta via niente!”.

Tuttavia, spesso ci troviamo a gettare nel cassonetto dell’umido le bucce di alimenti molto comuni.

Non tutti sanno, però, che la buccia della mela, ad esempio, contiene acido ursolico che aiuta a mantenere in salute i muscoli. Inoltre, ha spiccate proprietà antinfiammatorie. Pare che addirittura possa previene il colesterolo e aumentare la produzione di collagene. Infine, la buccia di mela sembrerebbe molto utile per combattere la stitichezza, grazie alle sue fibre.

Mai buttar nella spazzatura i semi e la buccia dell’uva. Altamente antiossidanti, questi due elementi possono proteggere i capillari sanguigni e difendere tutto il sistema cardiovascolare.

Utilizzata spesso nella cura delle piante, la buccia di banana può essere anche mangiata, sia cotta che cruda. Anch’essa è ricca di proprietà benefiche. C’è, poi, anche chi sostiene che la buccia della banana sbianchi i denti in poco tempo. Basta sfregare la parte interna bianca della buccia sui denti, dopo averli lavati con lo spazzolino.

Chi ha detto che la buccia d’ananas non serve più? È ottima per preparare infusi e bevande.

Passiamo all’anguria. La sua buccia contiene la citrullina, ovvero una sostanza in grado di proteggere l’intestino e aiuta a perdere peso. I suoi semi, invece, contengono zinco e magnesio, che contrastano l’azione dei radicali liberi. Inoltre, sono anche ricchi di acidi grassi polinsaturi, come ad esempio acidi grassi omega 3 e acidi omega 6.

Dunque, è incredibile ma vero, tutti le scartano ma sono ricche di proprietà, ecco il clamoroso errore comune da non ripetere più.