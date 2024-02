3 frasi iconiche di Warren Buffett che ti aiuteranno a gestire i tuoi affari

Warren Buffett è il CEO di Berkshire Hathaway uno degli uomini più ricchi al Mondo e ha costruito la sua fortuna anche grazie ai molteplici e riusciti investimenti nei mercati azionari. I suoi insegnamenti hanno aiutato a moltissime persone di conquistare l’agognata libertà finanziaria o anche ad arricchirsi. Oggi vedremo alcune delle sue frasi più famose e che possono essere di aiuto a chi vuole imparare a gestire meglio i propri soldi e investimenti.

Un buon lavoro non è l’unico requisito che permette di guadagnare soldi e arricchirsi. Anzi, quando si parla di vera ricchezza, spesso non basta. Per questo è importante imparare come far fruttare il proprio capitale e per farlo è necessario non solo studiare molto il come ma anche avere una buona mentalità. Senza quest’ultima, infatti, si rischia di autosabotarsi.

Quindi, vediamo 3 frasi iconiche di Warren Buffett che potranno essere di grande aiuto a chi vuole imparare a gestire meglio i propri soldi e affari.

Compra alto, vendi basso

“Cerchiamo semplicemente di avere paura quando gli altri sono avidi e di essere avidi solo quando gli altri hanno paura” è una delle frasi più note del magnate Warren Buffett.

Non costituisce solo un invito a non seguire la massa indiscriminatamente, ma è anche riassuntiva della filosofia di Buffett: compra alto, vendi basso.

Non essere solo previdente, ma agisci

Un’altra delle frasi più iconiche e importanti di Buffett è “prevedere la pioggia non conta, costruire l’arca sì”.

Spesso tendiamo a prevedere conseguenze spiacevoli in merito ad un investimento che abbiamo fatto, tuttavia reagiamo con passività o comunque troppo tardi. Con questa frase, il CEO di Berskhire Hathaway invita non solo ad essere previdenti, ma anche ad agire in modo tale da prevenire il verificarsi di spiacevoli conseguenze per i propri affari. In sostanza, mai essere troppo passivi o farsi paralizzare dal rischio se si vogliono preservare i propri guadagni. Inoltre, bisogna sempre fare in modo di schermarsi da eventuali conseguenze negative, appunto ”costruire un’arca” che ci permetterà di restare a galla.

3 frasi iconiche di Warren Buffett: mai fare ciò che non capisci

“Non investire mai in un business che non capisci” è un altro insegnamento molto importante. Spesso tendiamo a gettarci a capofitto in un investimento senza capire appieno ciò che stiamo facendo. A volte, siamo semplicemente spinti a farlo dal pensiero delle altre persone.

Ecco, in realtà non bisognerebbe mai fare un investimento di cui non si ha cognizione. Solo in questo modo si potrà, appunto, costruire l’arca di cui parlavamo in precedenza.

