3 titoli azionari che potrebbero essere a sconto durante quest’anno

Le azioni ”a sconto” o sottovalutate sono quelle con un prezzo inferiore al loro valore equo, fair value, che tiene invece conto del bilancio dell’ultimo quinquennio. Per diverse ragioni, acquistarle può rivelarsi molto redditizio per gli investitori. Scopriamo quindi quali potrebbero essere a sconto nel corso di quest’anno secondo alcune riviste specializzate e analisti. Come sempre, una volta fatto ciò analizzeremo cosa dice in proposito il consenso riportato dalla piattaforma online Marketscreener.

Nei mercati di tutto il Mondo non è difficile trovare azioni che al momento potrebbero essere vendute ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore equo.

Infatti, in questi giorni ne abbiamo analizzate molte provenienti da diversi mercati, da Piazza Affari a Wall Street.

3 titoli azionari che potrebbero essere a sconto secondo alcuni analisti

Il primo di cui tratteremo è Telecom Italia (TIM) che appartiene alla nota compagnia di telefonia.

Secondo gli analisti, questa sta attraversando un periodo di trasformazione. Lo scopo? Capitalizzare sul bisogno di infrastrutture di telecomunicazioni ancora più veloci e affidabili. Proprio questa vena innovativa potrebbe renderla molto interessante per gli investitori. Vediamo, quindi, quali sono le previsioni per il suo futuro.

Secondo il consenso riportato da Marketscreener (numero di analisti 14), la raccomandazione è Accumulate e il target previsto è di 0,3393 euro. Attualmente le azioni di Telecom Italia (TIM) sono scambiate al prezzo di 0,2739 euro.

Tencent Music Entertainment

Trattiamo adesso un titolo del mercato cinese. Come il nome dell’azienda già suggerisce, il settore in cui opera è quello della musica e dell’intrattenimento.

Secondo alcuni analisti, in futuro quest’azienda potrebbe crescere molto. I motivi sarebbero l’allentamento delle restrizioni normative in Cina e l’aumento del consumo di contenuti digitali, che appunto quest’azienda produce.

Secondo il consenso riportato da Marketscreener (29 analisti) la raccomandazione è Buy e il target 71,45 CNY. Il prezzo a cui le sue azioni sono scambiate al momento è di 9,87 USD. Vediamo adesso l’ultimo di questi 3 titoli azionari che potrebbero essere a sconto.

Barings BDC

L’ultimo titolo di cui tratteremo è Barings BDC, che appartiene al settore finanziario e incentra la propria attività su investimenti in prestiti garantiti e debito di secondo livello. Si tratta di un’azienda nota tra analisti e investitori per la sua stabilità e per aver sempre pagato regolarmente i suoi dividendi.

Quindi, vediamo anche stavolta che cosa dice il consenso riportato da Marketscreener, che tiene conto del parere di 7 analisti. La raccomandazione è Accumulate e il target è di 9,893 USD. Infine, il prezzo a cui le sue azioni vengono scambiate in questo momento è di 8,91 USD.

Lettura consigliata

2 titoli che potrebbero essere sottovalutati e da tenere d’occhio secondo alcuni analisti