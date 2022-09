Che cosa fare a settembre in Piemonte? La Regione famosissima per vino, cibo e bellezze naturali ha moltissimo da offrire al turista locale o che viene da lontano. A settembre il Piemonte da il meglio di sé per quanto riguarda iniziative culturali o sagre locali, mettendo l’accento sulle sue ricchezze gastronomiche e artistiche. Vediamo quindi tre sagre e feste da non perdere per chi visita il Piemonte nel mese di settembre.

Gusto di Meliga, a Chiusa di San Michele

La pittoresca cittadina di Chiusa di San Michele, in Val Susa, offre un appuntamento imperdibile. Si tratta di ‘Gusto di meliga’, una manifestazione dedicata interamente a gustare i prodotti locali, e in particolare quelli derivati dal mais. Sono famosissime appunto le paste di meliga, biscotti tipici dal sapore ricco e delizioso. La sagra ‘Gusto di Meliga’ celebra nel 2022 la sua 15esima edizione, che si terrà domenica 18 settembre 2022.

Potremo anche approfittarne per visitare la vicina Sacra di San Michele, uno dei simboli del Piemonte e famosa in tutto il mondo.

Concerti gratuiti all’Upega Folk Festival

Sui monti al confine tra Piemonte e Liguria, sorge Upega, frazione del comune di Brigata Alta. Qui si svolge ogni anno l’Upega Folk Festival, con tanta musica e buon umore. Nel 2022 la manifestazione si svolgerà il 3 e 4 settembre. Sarà presente un campeggio gratuito e un punto di ristoro per i partecipanti al festival.

Funghi in Piazza a Ciriè

La terza delle 3 feste e sagre da non perdere a settembre è Funghi in Piazza a Ciriè, che si terrà fino al 5 settembre 2022. Con l’arrivo dell’autunno non potevano mancare i funghi, e infatti a Ciriè la festa è dedicata a loro. Oltre a gustare ovviamente i prodotti della terra si potrà visitare un’esposizione di funghi per conoscere da vicino le diverse specie. Non mancano gli appuntamenti per bambini lunedì 5 settembre nella piazza del Comune.

3 feste e sagre da non perdere a settembre in Piemonte

Ma il Piemonte non offre solo manifestazioni fieristiche. Le bellezze naturali di cui possiamo godere approfittando degli ultimi giorni di bel tempo sono tante. Una fra tutte la splendida grotta della Gheisa d’la Tana, ad Angrogna, in Val Pellice. Da non perdere anche i pupazzi di pietra giganti denominati Ciciu del Villar, o un semplicissimo trekking adatto anche ai bambini sulla Rocca di Cavour a pochissima distanza da Pinerolo.

Lettura consigliata

Troveremo piscine naturali pulitissime e cristalline in cui fare il bagno in questo paesino pittoresco a meno di un’ora da Torino