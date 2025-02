3 ETF con rendimenti medi del 20% perfetti da... mettere nel cassetto e non pensarci più

A volte per ottenere corpose rendite future, si deve guardare al passato. Chi desidera fare un investimento relativamente rischioso, ma potenzialmente molto redditizio, potrebbe considerare alcuni ETF che negli ultimi 15 anni hanno avuto rendimenti medi molto interessanti, nonché rapporti di spesa praticamente irrisori.

Non sempre investire significa fare carambole previsionali, rischiare o giocarsi il tutto per tutto, anzi: esistono numerose opzioni per chi preferisce un portafoglio più “tranquillo”, in grado magari di regalare rendite in vista di un (lontano) pensionamento. Tra le formule più convenienti ci sono sicuramente gli ETF, anche perché vantano indici di spesa molto bassi; se poi guardiamo a qualche fondo “storico”, potremmo ideare una strategia a lungo termine piuttosto redditizia.

Sogni un futuro finanziario solido? Ecco 3 ETF su cui puntare

Abbiamo scovato alcuni fondi indicizzati che negli ultimi 15 anni hanno regalato performance solide e che vantano anche commissioni davvero basse.

ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH) – Questo ETF replica l’indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG. Ha un indice di spesa annuo dello 0,35%; tra le sue partecipazioni troviamo Nvidia e AMD, Broadcom Inc. e QUALCOMM Inc. L’ETF vanta un rendimento medio quinquennale di oltre il 28%, a 10 anni di circa il 26% e a 15 anni di circa il 24%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSE MKT: VGT) – È un ETF tecnologico con una portata molto ampia, che comprende circa 300 azioni. Ha un rendimento medio a 5 e 15 anni di circa il 19%, con un indice di spesa annuo dello 0,09%. Tra le sue partecipazioni troviamo Apple (17%), Nvidia (14,94%), Microsoft (12,9%), Broadcom Inc (5,82%) nonché Oracle Corp., Cisco Systems Inc. e altri.

Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE MKT: XLK) – Anche questo fondo detiene molti titoli tecnologici, per circa il 40% delle sue partecipazioni. Detiene anche Palantir al 2,52%. Ha lo stesso indice di spesa del Vanguard e un rendimento medio decennale di circa il 20%, con poca distanza percentuale anche sui rendimenti a 5 e 15 anni.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.