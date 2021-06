Le cure da prestare alle piante variano a seconda della stagione. È molto importante sapere come agire quando ne inizia una nuova. Per farlo bisogna conoscere bene le caratteristiche delle coltivazioni. In particolare quando si ha a che vedere con piante particolarmente delicate, come le rose, che hanno bisogno di diverse attenzioni per crescere bene ed evitare di ammalarsi.

In inverno è molto importante effettuare una rincalzatura per proteggerle dal freddo, cui aggiungere anche un telo di copertura per assicurare una protezione migliore. Durante la stagione estiva hanno invece esigenze diverse.

3 consigli da seguire per curare le rose in estate e farle crescere rigogliose

Irrigarle adeguatamente, prestando attenzione a quando si è in vacanza

Le rose non sopportano i terreni secchi. Proprio per questo, bisogna prestare attenzione ad irrigarle adeguatamente. In particolar modo in estate, quando le temperature diventano roventi e il sole batte forte sul giardino o sull’orto. Il roseto e le rose piantate in vaso hanno esigenze diverse. Il primo necessita un’irrigazione settimanale. La seconda deve essere annaffiata ogni giorno. In ogni caso, bisogna prestare attenzione a non bagnare le foglie e i fiori e ad irrigare solo la base della pianta.

In estate potrebbe capitare di dover lasciare il giardino o l’orto incustodito a causa delle vacanze. Se non si possiede un sistema di irrigazione programmata e se non si ha a disposizione nessuno che possa irrigare le piante durante la propria assenza, c’è un’alternativa: la corteccia di pino. Deve essere lasciata in acqua per dodici ore di tempo e sistemarla nell’aiuola. Lentamente, rilascerà nel terreno i liquidi di cui le rose hanno bisogno. Chiaramente questa soluzione è adatta in caso di assenze non troppo lunghe.

Far propagare le rose

L’estate è un periodo ottimale per effettuare la talea di rose. Questa tecnica si applica da metà maggio a metà agosto. Applicare un taglio netto degli ultimi 15-20 cm di un ramo semilegnoso di un anno di età circa, per poi rimuovere le foglie basse e la gemma apicale. Immergerlo in acqua e, una volta che sviluppa le radici, si procede ad interrarlo.

Eliminare le erbe infestanti

Soprattutto durante il mese di agosto, si interviene per eliminare le erbe infestanti. L’ultimo dei 3 consigli da seguire per curare le rose in estate e farle crescere rigogliose riguarda in particolar modo il mese di agosto e i periodi in cui le piogge estive portano alla continua e incontrollata formazione di erbacce.

Se le erbacce sono già cresciute, le si può strappare con le mani dopo aver bagnato il terreno. Ma se sono troppo alte, dopo aver legato le rose del roseto è bene intervenire con un decespugliatore. Quindi, prendere la zappa e girare la terra per assicurarsi di eliminare anche le piccole radici e far respirare il terreno.

Un’altra operazione particolarmente importante da compiere è rinnovare la pacciamatura e non smettere di potarle, specialmente per quanto riguarda alcune varietà. Ne abbiamo scritto qui, dove abbiamo trattato alcuni concimi casalinghi da usare anche durante la stagione estiva per far crescere le rose in modo che siano ancora più rigogliose.