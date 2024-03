Eni aumenta il proprio dividendo nel 2024, ecco cosa c’è da sapere

Come abbiamo già scritto su queste pagine, molte azioni di Piazza Affari hanno deciso di aumentare il proprio dividendo per il 2024. Ne sono un esempio Poste Italiane, Tenaris ma anche Moncler e Prysmian. Un altro dei titoli più importanti della Borsa italiana ha però deciso di aumentare la cedola, notizia resa nota negli ultimi giorni. Si tratta di Eni, la nota multinazionale appartenente al settore dell’energia. Vediamo a quanto ammonta l’attuale dividendo, una view sul titolo e quando saranno staccate le tranche.

Eni aumenta il proprio dividendo nel 2024, di quanto?

L’aumento previsto per la cedola è del 6%. Il dividendo dunque salirebbe a circa 1 euro per azione. Secondo gli ultimi dati, la nota azienda intende distribuire tra il 30-35% del flusso di cassa (precedentemente era 20-25%) da attività operative annuale e ha intenzione di farlo tramite dividendi e buyback. Quest’ultimo è fissato a 1,1 miliardi di euro. Eni aumenta il proprio dividendo nel 2024, ecco di quanto.

Cosa è un dividendo

Insomma, ottime notizie per chi ha scelto di investire in azioni Eni, che vedrà aumentare la propria retribuzione. Ricordiamo che il dividendo non è altro che una parte degli utili che ciascuna azienda decide di distribuire ai propri azionisti. Un titolo che distribuisce dividendi tende, in base alle statistiche, a performare meglio rispetto a quelli che non lo fanno. Un aumento del dividendo può essere pertanto un segnale molto positivo.

La view sul titolo Eni in base al consenso e a quale prezzo vengono attualmente scambiate le sue azioni

Procediamo adesso con una view sul titolo Eni, basata sul consenso degli analisti (23) riportato dalla nota piattaforma Marketscreener. Prima di tutto, ricordiamo che le sue azioni sono scambiate al prezzo di 14.30 euro. Secondo il consenso, la raccomandazione è Accumulate e il prezzo obiettivo medio fissato è di 16,72 euro.

I giorni di stacco e pagamento delle tranche

Ricordiamo che la terza tranche del dividendo 2024 (relativo all’esercizio del 2023) di Eni è stata staccata appena un paio di giorni fa, cioè il 18 marzo 2024, e che il pagamento è avvenuto oggi e cioè il giorno 20 marzo 2024. La quarta tranche invece sarà staccata il 20 maggio 2024 e il pagamento avverrà, come da regola, sempre due giorni più tardi. Invece, lo stacco della prima tranche del dividendo 2025 (relativo all’esercizio del 2024) avverrà il 23 settembre 2024, quello della seconda il 18 novembre 2024. Questo, almeno, è quanto sappiamo dai dati che abbiamo attualmente a disposizione.

