Settimana prossima sarà importante per capire le reali intenzioni dei mercati. Si andrà ulteriormente al rialzo oppure si tornerà a scendere? Nel nostro punto sui mercati abbiamo visto quali sono i livelli spartiacque che daranno indicazioni molto esaurienti sulla direzione del trend. Su cosa puntare?

Oggi andremo a studiare i grafici di 3 banche a Piazza Affari pronte a correre al rialzo ma una rimane impostata al ribasso.

Ritorniamo quindi ad analizzare il settore bancario perchè la probabilità è che questo possa essere trainante nei prossimi mesi.

3 banche a Piazza Affari pronte a correre al rialzo ma una rimane impostata al ribasso. I livelli da monitorare

Oggi, come fatto più volte nelle scorse settimane, continuiamo ad occuparci di Bca MPS, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Come sono messi graficamente questi titoli? Come investire?

Bca MPS, ultimo prezzo a 1,0845. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,1255, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 0,97/0,85. Una chiusura giornaliera superiore a 1,1255 sarebbe un primo segnale rialzista.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,8340. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 2,15 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,6930, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,95 e poi 2,15. Una chiusura giornaliera inferiore a 1,7780 sarebbe un primo segnale ribassista.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,4245. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi intorno ai 2,10 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,2730, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,65 e poi 2,80. Una chiusura giornaliera inferiore a 2,3865 sarebbe un primo segnale ribassista.

Unicredit, ultimo prezzo a 10,984. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 7,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 10,152, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 11,95 e poi 12,89. Una chiusura giornaliera inferiore a 10,702 sarebbe un primo segnale ribassista.

Si procederà per step.