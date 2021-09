Ci sono sicuramente alcune malattie che potrebbero spaventare diverse persone. E certamente i tumori sono proprio tra queste. Per cercare di prenderci cura della nostra salute, perciò, dovremmo fare particolare attenzione al modo in cui il nostro corpo cerca di comunicare con noi se qualcosa non va. Questo, per esempio, lo avevamo già spiegato in “Molti pensano siano causati dalle emorroidi ma invece potrebbero essere i sintomi di un tumore nascosto”. Oppure, avevamo affrontato l’argomento anche nel precedente articolo “Questo sintomo quasi sempre ignorato potrebbe indicare l’insorgenza di un tumore che spaventa tantissimi”. Oggi riprendiamo il discorso su un altro fronte, spiegando un sintomo in particolare del tumore all’occhio.

Se vediamo gli occhi più rossi del solito attenzione perché potrebbe essere sintomo di un raro tumore

Non tutti conoscono con esattezza i segnali che si possono ricevere quando ci si trova nella situazione di avere un tumore all’occhio. Già nel nostro precedente articolo “Pochi notano questi 3 sintomi insospettabili che potrebbero essere l’anticamera di un tumore all’occhio”, avevamo indicato alcuni sintomi di questo tumore. Infatti, avevamo sottolineato soprattutto alcuni sbalzi visivi che si potrebbero verificare per le persone affette da questa malattia. Per esempio, un offuscamento della vista, dei fasci di luci, una perdita improvvisa della capacità di vedere. O anche la comparsa di macchie nere, in realtà problema molto comune ma che, accompagnato dagli altri, potrebbe essere spia di una situazione leggermente più grave.

Oggi però aggiungiamo alla lista un sintomo ancora più specifico, che si lega sicuramente a quelli che si potrebbero verificare nello sfortunato caso di tumore all’occhio. Si tratta di un segnale piuttosto comune e spesso ignorato. Ma se vediamo gli occhi più rossi del solito attenzione perché potrebbe essere sintomo di un raro tumore.

Nello specifico ecco quando si potrebbe verificare l’arrossamento e in quali casi dovremmo porre ancora più attenzione

I sintomi che abbiamo indicato prima si riferiscono al melanoma intraoculare. Oggi ci concentriamo però su un’altra categoria di tumori agli occhi. E poniamo in particolare modo il focus sul linfoma intraoculare. Questa malattia prende la sua origine da alcune cellule immunitarie. E, come si può facilmente evincere dal nome, si tratta dei linfociti. Le persone più a rischio sono quelle che già presentano alcuni problemi al sistema immunitario. E anche se si è anziani, bisognerebbe sicuramente fare ancora più attenzione. In questi casi, uno dei primi sintomi a cui fare particolare attenzione è proprio l’arrossamento degli occhi.

Questo tipico segnale si potrebbe presentare facilmente se ci trovassimo in questa specifica situazione. Ma non solo. Noteremmo, infatti, che la nostra vista sarà molto più sensibile alla luce del sole. E raramente potremmo avvertire un vero e proprio dolore in quest’area del corpo. Visto che però si tratta di sintomi che potrebbero essere legati a tantissime altre patologie, spesso molto meno gravi, non dovremmo allarmarci nell’immediato. Se dovessimo essere in dubbio, piuttosto, contattiamo il nostro medico di fiducia. In questo modo, potremmo avere una riposta più chiara e specifica su come muoverci e su cosa dovremmo fare.