Al termine della seduta del 23 giugno, ci sono state 3 azioni che hanno visto le medie mobili incrociare al ribasso: Diasorin, ENEL e Mediobanca. Come interpretare questo segnale? Siamo in presenza di una situazione di pericolo oppure potrebbe essere un falso segnale? Quindi, per queste 3 azioni che hanno visto le medie mobili incrociare al ribasso andiamo a studiare la situazione grafica e quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili.

Per la peggiore Blue Chip da inizio anno le cose potrebbero andare anche peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 96,10 €, in ribasso dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

Per il peggiore titolo da inizio anno tra le Blue Chip del Ftse Mib con un ribasso di oltre il 26%, le tendenza in corso è ribassista. Tuttavia, potrebbe trovare, come già capitato in passato, un valido supporto in area 95 €. Sotto questo livello un potenziale punto di inversione potrebbe andare a collocarsi in area 90,89 €. Lo scenario ribassista al completo, poi, è mostrato in figura.

I rialzisti potrebbero avere qualche chance di spingere al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 97,60 €.

Adesso tutti gli indicatori sono impostati al ribasso sul titolo Diasorin-proiezionidiborsa.it

Continua la situazione di incertezza sul titolo ENEL: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 6,0570 €, in rialzo dello 0,22% rispetto alla chiusura precedente.

Allo stato attuale le quotazioni di ENEL sono all’interno di un limbo sospese tra rialzo e ribasso. D’altra parte da inizio maggio le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 5,868 € – 6,168 €. Solo una chiusura giornaliera esterna a uno di questi livelli potrebbe portare a un duraturo movimento direzionale.

Situazione potenzialmente molto pericolosa per le azioni Mediobanca: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 10,76 €, in ribasso dell’1,34% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso in corso su Mediobanca dopo tanto salire potrebbe essere un’interessante occasione di acquisto. D’altra parte dopo avere raggiunto la massima estensione rialzista del rialzo (linea continua), le quotazioni hanno dato segnali negativi che stanno spingendo al ribasso il titolo. Ad esempio, l’incrocio ribassista delle medie e la chiusura sotto il supporto in area 10,84 € potrebbero favorire un’accelerazione ribassista.

Solo il recupero di area 10,84 € potrebbe spingere nuovamente al rialzo le quotazioni.

