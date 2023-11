3 auto da poter acquistare sotto i 15.000 €: incredibile quello che ha fatto l’inflazione

Il potere d’acquisto di una persona è quella variabile che considera quanti bene possiamo acquistare con una somma di denaro. Se pochi anni fa 15.000 € potevano rappresentare una cifra dignitosa per acquistare un’auto, oggi sembra costituire piuttosto l’asticella base.

Non si tratta esclusivamente dell’inflazione, ovvero dell’aumento tendenziale del prezzo dei beni intermedi e finali. Alla base dell’aumento della crescita dei prezzi nel mercato automobilistico rientrano anche dinamiche relative alla domanda ed all’offerta dei pezzi di ricambio, ma anche le tendenze normative e la necessità per le imprese produttrici di finanziare gli investimenti per ampliare le proprie offerte in nuovi mercati emergenti, come quelli dell’auto elettrica.

C’è però ancora disponibile qualche modello che si trova al di sotto di questa soglia psicologica. Vediamo 3 auto da poter acquistare sotto i 15.000 € per avere un’auto nuova ad un buon prezzo. I prezzi si intendono inclusivi di IVA.

Prezzi super

La mitica Panda, simbolo di un’intera epoca dell’industria automobilistica italiana e del suo grande boom, mantiene nel formato dell’acquisto on-line un costo di 13.700 €. Si tratta però di un’offerta valida fino al 30 novembre. Con la sua lunghezza complessiva di 3,68 metri mantiene l’impronta da auto di città, ideale per maneggevolezza e facilità nel trovare parcheggio. Implementata nell’aspetto della connettività, presenta un ulteriore vantaggio. Nella variante Hybrid, con relativa rottamazione, il prezzo scende a 12.450 €. Il prezzo classico di listino rimane 15.500 €.

Si mantiene al di sotto della soglia psicologica anche la Dacia Sandero: la versione Streetway Essential è acquistabile con 13.250 euro. Interessante anche la variabile con GPL, considerata la maggiore appetibilità economica di questa forma di rifornimento. La variante TCe 100 GPL ECO-G è in vendita a 14.750 €. Ottimo è dunque il rapporto qualità prezzo, anche considerato lo spazio interno, che la rende decisamente congrua per le esigenze di una famiglia.

Infine, rientra nel novero delle auto a buon prezzo anche la Kia Picanto. 360 centimetri di lunghezza, che la rendono utilissima in città, ed una linea ridisegnata recentemente e che introduce linee molto orientali. L’estetica è decisamente moderna, ed il design interno funzionale e dinamico. Il prezzo della piccola utilitaria coreana è decisamente interessante: il prezzo promozionale di partenza è di 13.050 €.

Le alternative, se vogliamo mantenere la nostra spesa, non sono molte. Aprire un finanziamento per accedere ad un modello più costoso, con il rischio però di pagare tassi d’interesse attualmente elevati, oppure rivolgersi al mercato dell’usato. Il quale a sua volta, vista la grande richiesta, presenta prezzi in deciso aumento.

