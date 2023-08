La parmigiana di melanzane perfetta? Ecco i segreti di Antonino Cannavacciuolo e 3 errori clamorosi da non commettere

La parmigiana di melanzane è uno dei piatti della tradizione culinaria italiana più amati in assoluto. Almeno una volta nella vita tutti noi ci siamo cimentati nella sua preparazione. Oggi vogliamo svelarvene tutti i segreti, raccontandovi i trucchi di uno dei più famosi chef italiani: Antonino Cannavacciuolo.

Le melanzane sono ortaggi estivi molto versatili, che ti permettono di preparare antipasti, primi piatti e contorni dal sapore eccezionale. La parmigiana, piatto dalle origini ancora oggi contese, è un piatto molto facile da preparare. Come ogni ricetta della tradizione, ci sono moltissime versioni e varianti: da quelle fritte a quelle al forno, fino alla parmigiana di patate o zucchine. Tuttavia, con questo articolo vogliamo concentrarci sulla ricetta originale seguendo i consigli di chef Cannavacciuolo. Infatti, secondo lui, ci sono errori che non possiamo commettere se vogliamo eseguire la ricetta alla perfezione. Vuoi saperne di più? Basta continuare a leggere qui sotto.

La parmigiana di melanzane perfetta si prepara con pochi ingredienti: ecco quali

Per preparare la parmigiana servono 4 melanzane lunghe, 4 uova, 2 mozzarelle, 80 grammi di parmigiano e un mazzetto di basilico fresco. Per preparare la salsa, usa 500 grammi di passata di pomodoro, uno spicchio d’aglio, mezza cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Per friggere serve mezzo litro di olio di semi, sale e pepe quanto basta e una manciata di farina. Proseguiamo e vediamo adesso la preparazione.

Pronta in 20 minuti: ecco la parmigiana di melanzane preparata a regola d’arte

Possiamo preparare la parmigiana di melanzane perfetta velocemente. Preriscalda il forno a 220 gradi e dedicati alle melanzane. Lavale, togli le estremità e tagliale a fette spesse un paio di millimetri. Salale e lasciale su uno scolapasta in modo che possano perdere quanta più acqua possibile. Prepara ora la salsa di pomodoro. Dunque, sbuccia e trita finemente la cipolla. Falla rosolare in padella con l’aglio che servirà solo ad insaporire. Rimuovi l’aglio e, quando la cipolla sarà dorata, versa la salsa. Aggiungi i gambi del basilico che serviranno a dare un tocco di sapore esclusivo. La salsa dovrà cuocere per 20 minuti. Prima di spegnere la fiamma rimuovi i gambi, aggiungi le foglie di basilico e regola di sale e pepe.

Strizza per bene le melanzane e fai scaldare l’olio di semi. Passa le melanzane nella farina, poi nell’uovo sbattuto e immergile nell’olio di semi già caldo. Togli le melanzane dorate, poggiale sulla carta assorbente e salale.

Componi la parmigiana, cuocila ed evita questi errori molto comuni

È arrivato il momento di comporre la parmigiana. Versa qualche mestolo di salsa sul fondo di una teglia e aggiungi uno strato di melanzane. Coprilo con la salsa e aggiungi la mozzarella tagliata a fettine. Cospargi con il formaggio grattugiato e crea un altro paio di strati terminando con il parmigiano.

Inforna la teglia e fai cuocere la parmigiana per 15 minuti. Spegni il forno e prima di estrarre la parmigiana lasciala riposare per 10 minuti. Guarnisci con qualche foglia di basilico fresco e servi questa delizia. Secondo lo chef, la vera parmigiana si cuoce in forno: evita padelle e microonde. Le melanzane devono essere fritte, ogni altra versione non darà lo stesso risultato. Infine, spurga le melanzane dell’acqua di vegetazione per ottenere un fritto asciutto e croccante. Proverai questa ricetta?