Siamo in un momento decisivo per i mercati in quanto in base al nostro percorso campione la polarità settimanale potrebbe girare al ribasso e far iniziare una correzione anche di qualche mese e anche dle 10% dai livelli di apertura annuale. Come al solito qualsiasi previsione deve confrontarsi e deve essere confermata dall’andamento dei prezzi. Per monitorare i prezzi gli addetti ai lavori si avvalgono dell’analisi tecnica classica. Ora andremo a studiare cosa potrebbe accadere se fosse avvalorata l’ipotesi ribassista e cosa si potrebbe attendere se il mese di gennaio dei mercati chiudesse sotto certi livelli.

I livelli per il mese di gennaio

Una tendenza permane rialzista fino a quando verranno segnati minimi e massimi crescenti. Se le chiusure di gennaio sarebbero inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.471

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

29.960

S&P500

4.545.

si inizierebbero a formare minimi descrescenti e quindi a interrompere il trend rialzista. In questo caso l’obiettivo secondo gli studiosi dell’analisi tecnica potrebbero essere i seguenti prezzi da dove passano trend line sul time frame settimanale:

Dax Future

prima 16.000 e poi 14.500

Eurostoxx Future

prima 4.300 e poi 4.100/4.000

Ftse Mib Future

prima 27.500 e poi 24.080

S&P500

prima 4.300 e poi 4.000/3.950.

In base a una nostra tecnica previsionale basata sullo studio delle serie storiche, se il mese di gennaio chiuderà formando uno swing ribassista, il bottom verrà cercato o a inizio marzo o nel mese di giugno.

Se il mese di gennaio dei mercati chiudesse sotto certi livelli? Il breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 8 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati in questo articolo:

Dax Future

16.916

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.840

S&P500

4.763,54.

Come regolarsi invece per la settimana in corso?

Il trend ritornerà rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori a:

Dax Future

17.128

Eurostoxx Future

4.602

S&P500

4.758.

Invece, la tendenza diventerà ribassista se la chiusura della prossima settimana sarà inferiore a:

Ftse Mib Future

30.105.

