A guardare con attenzione cosa sia accaduto al settore dei bancari nel corso dell’ultimo anno, a Piazza Affari ci sono 2 titoli bancari agli antipodi: BPER Banca e FinecoBank. Come vedremo, infatti, se da un lato BPER Banca è stato tra i migliori dietro solo all’eccezionale andamento di Unicredit, FinecoBank si è distinto per la sua debolezza che ne ha fatto uno dei peggiori titoli del settore, soprattutto nel corso di questo primo trimestre del 2023. Cerchiamo, quindi, di capire per questi 2 titoli bancari agli antipodi quali potrebbe essere il loro futuro di breve/medio termine.

Le quotazioni di BPER potrebbero essere vicine a un’esplosione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 4 aprile in area 2,329 €, in rialzo dell’1,57% rispetto alla seduta precedente.

Alla chiusura della seduta del 4 aprile le medie mobili hanno incrociato al rialzo allineandosi al segnale rialzista dello SwingTrading Indicator. Per potere, però, continuare la corsa al rialzo potrebbe essere cruciale rompere al rialzo la resistenza in area 2,358 €. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 2,486 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni di BPER Banca potrebbero dirigersi verso livelli che non vedono dal 2018.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 2,28 €.

Da notare che il titolo BPER Banca presenta una forza relativa inferiore rispetto al Ftse Mib.

Su grafico di FinecoBank incombe un nuovo scenario ribassista

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 4 aprile a quota 13,875 €, in ribasso dello 0,29% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Da inizio anno questo titolo bancario è tra i peggiori in termini di performance e, purtroppo, non si vedono segnali di ripresa duraturi. Anche il recente rialzo, infatti, potrebbe già essere al capolinea vista la chiusura giornaliera inferiore al supporto in area 13,9 €. A meno di un rapido recupero, quindi, potrebbe essere probabile una discesa fino in area 13 €.

Qualora, invece, il supporto appena violato dovesse essere immediatamente recuperato, allora le quotazioni di FinecoBank potrebbero essere dirette verso area 14,8 €.

