2 titoli azionari italiani su cui si potrebbe scommettere secondo gli analisti

Scriviamo ancora una volta di mercati italiani e nello specifico di azioni che potrebbe essere conveniente tenere d’occhio in vista del futuro. Come sempre, riporteremo l’opinione del consenso degli analisti della piattaforma Marketscreener.

Su cosa investire in questo 2024? Sono tante le persone che preferiscono avere sia azioni che obbligazioni nel proprio portafoglio, seguendo la strategia 60/40.

In merito alle prime, il mercato italiano offre numerose ipotesi molto interessanti, tra titoli che in questo momento potrebbero essere a sconto e altri su cui si potrebbe puntare in futuro secondo alcuni analisti. Stavolta tratteremo proprio questi ultimi e vedremo quali sono le raccomandazioni del consenso in proposito, nonché il target fissato.

2 titoli azionari italiani su cui si potrebbe scommettere secondo il parere di alcuni analisti

Il titolo di cui stiamo per scrivere appartiene ad una nuova realtà italiana e cioè Digital Value (BIT: DVG), che appartiene al settore tecnologico, che è in forte espansione. Come loro stessi dichiarano sul sito ufficiale, si pongono l’impegno di essere un esempio di ”ecosistema virtuoso volto all’innovazione”. Secondo alcuni analisti, si tratterebbe di un titolo leader del settore IT in Italia e quindi da tenere d’occhio.

Quindi, secondo il consenso degli analisti (di numero 4) di Marketscreener, la raccomandazione per questo titolo è Buy e il target è di 100 euro. L’attuale prezzo delle sue azioni è invece di 63,4 euro. Vediamo dunque il secondo dei 2 titoli azionari italiani su cui si potrebbe scommettere.

A2A S.p.A.

Questo titolo appartiene ad un settore diverso e cioè quello delle energie rinnovabili, altrettanto in voga in questo periodo storico. Opera precisamente nell’ambito dell’ambiente, dell’energia, del calore, delle reti e delle tecnologie per città intelligenti.

La raccomandazione del consenso degli analisti di Marketscreener (di numero 5) è Accumulate e il target è di 2,188 euro. L’attuale prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è invece di 1,662 euro.

